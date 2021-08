Estado recebe mais 232.250 vacinas contra a Covid-19; lote completa remessa de 435.290 doses

Foto: ARI DIAS/AEN

Um novo lote de 232.250 doses do imunizante Covishield, produzido na parceria AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, chegou ao Paraná na noite desta segunda-feira, 23 de agosto. As vacinas integram uma remessa de 435.290 novas doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Além da Covishield, compõem o montante 107.640 vacinas da Pfizer e 95.400 da Coronavac enviadas ao Estado no domingo (22).

Os imunizantes da AstraZeneca aterrissaram por volta das 20 horas no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. De lá, foram transportados até o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), na Capital, para conferência e logística de envio às Regionais de Saúde.

Todas as vacinas da AstraZeneca encaminhadas serão utilizadas na segunda dose de pessoas que já iniciaram seu ciclo vacinal. A remessa compõe a 42ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde, que distribuiu 7.992.868 doses contra a Covid-19 para todos os estados brasileiros.

As demais doses do lote já foram distribuídas nesta segunda-feira. As vacinas da Pfizer foram divididas entre D1 e D2, sendo 63.180 para primeira dose do público geral de 18 a 59 anos e 33.895 para segunda dose, além de 10% para reserva técnica. Já as doses da Coronavac foram divididas igualmente entre D1 e D2 para a população em geral.

Além delas, a Secretaria da Saúde também distribuiu 103.100 segundas doses de Coronavac que estavam armazenadas no Cemepar.

VACINAÇÃO

O Paraná aplicou, até esta segunda-feira (23), um total de 9.938.716 vacinas contra a Covid-19. Destas, foram 6.979.986 primeiras doses, 2.643.466 segundas doses e 315.264 doses únicas. 83,65% da população recebeu pelo menos uma dose (D1 ou DU), e 33,93% já está completamente vacinada.

Texto: Agência de Notícias do Paraná