Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Festival Gralhada

O Diretório Cultural da Associação Juventude abriu as inscrições para a 5ª edição do Festival Gralhada, que celebrará o impacto e as conquistas da juventude ao longo das décadas. Com uma homenagem aos Jovens araucarienses de outras épocas, reconhecendo o poder transformador das gerações passadas, que moldaram ideias, culturas e movimentos que ainda inspiram os dias de hoje.

Existem duas maneiras de participar do Festival Gralhada: alguns artistas são convidados pela organização do festival para trazerem seu talento e enriquecerem o evento. Além dos convidados, a fim de conhecer novos talentos e oportunizar espaço para todos os artistas, as inscrições são avaliadas exclusivamente pela ordem de seleção e pelo nicho artístico, garantindo uma seleção diversificada e justa.

Entre os critérios de seleção estão a ordem de inscrição, por isso garanta logo a sua vaga; e o nicho artístico, onde se busca diversificar os tipos de apresentações para oferecer ao público uma experiência rica e única.

“Convidamos todos os agentes culturais a participarem do nosso festival, e se conhecem alguma pessoa que não pode ficar de fora do Gralhada, envie o link de inscrição https://forms.gle/MYFK9sGPPKhDUBY97, para que ela também possa participar”, convida a Associação Juventude.

