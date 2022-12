Estrada do Guajuvira segue interditada e aulas na escola e CMEI da região serão suspensas nesta 2ª feira (05)

O volume de chuvas dos últimos dias provocou a interdição da Estrada de Guajuvira, devido ao aumento no nível do Rio Iguaçu. A via está alagada desde a manhã de sexta-feira (02/12) e permanece interditada, sem previsão de liberação. De acordo com a Coordenadoria da Defesa Civil de Araucária, pode chover forte na Região Metropolitana de Curitiba nos próximos dias e, mesmo que não chova em Araucária, o nível do rio tende a subir ainda mais, já que capta as águas de boa parte da RMC. O alagamento atinge um trecho localizado alguns metros adiante da ponte, sentido Rodovia, onde a pista é mais rebaixada.

“A interdição precisa ser mantida porque o nível do Rio Iguaçu continua subindo e está mais alto do que na sexta-feira. A orientação é que os motoristas não trafeguem pelo local, há grandes riscos de acidentes graves, como ter o carro levado pela enxurrada ou cair em buracos. Seguimos monitorando a situação, e qualquer mudança, a população será comunicada”, explicou a Defesa Civil.

O local foi sinalizado com cavaletes do Departamento de Trânsito, para evitar o tráfego na pista. A orientação é que o acesso à Guajuvira seja feito pela Região do Campestre.

Aulas suspensas

Por conta do estado de emergência, a Secretaria Municipal de Educação decidiu suspender as aulas nesta segunda-feira (05/12), na escola e no CMEI localizados em Guajuvira. “Na sexta-feira já tivemos que dispensar as crianças e os alunos no período da tarde, por uma questão de segurança, e o mesmo faremos nesta segunda-feira. Haverá reposição dos conteúdos”, disse a secretária municipal de Educação, Adriana Palmieri.

De acordo com a secretária, a SMED e os diretores das unidades educacionais de Guajuvira estão em contato constante, aguardando novas orientações da Defesa Civil.