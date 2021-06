Estratégia da Vitória

Toda rapaziada no armazéi do Iskapinski comemorando mais uma vitória do Capon Fechado Organizaçon Desportiva, o CFOD, que vem fazendo bunito no campeonato inter-roças de futebol, tréis a Zero no Lagoa Verméia. Despóis que a piazada resolveu mudar o corte de cabelo de estudante pra iéste moecano, tudos menino ton pensando que son jogador profissional. Béi, seje qual for o tipo de corte de cabelo do sujeito o importante é que ta fazendo a cabeça da gurizada. Iéu ficando orguioso proqué já fazendo uns trinta ano que o CFOD só levando fumo e agora com ieste salon de beleza que ponharon na roça o Capon Fechado tá de novo nas notiça da radio. Coisa anda ton mudada que inté vieron estes espion dos time grande da cidade pra ver a piazada jogar pra descubrir uns novo talento do Futebol de Varzea do Interior pra contratar pro Paraná Crub. Iskapinski deu uma rodada de cerveza e as outra son das aposta, bém, como nóis semo cunvidado pra participar da festa iéu non vai fazer desfeita e também aproveita pra virar uns copo de Brahma. Pobléma é que despois dá uma mijadera e como no Iskapinski só tem privada pras muié, negócio é usar o capinzero mesmo e se forma aquela fila de mijon que parecendo que eston cantando hino nacional da Polônia. Na terceira mijada da noite se incostô do meu lado um destes espion da cidade e já veio falando pra iéu que procurando um atacante dos bão, tirô pra fora das calça o…. este mesmo…..e ficô mijando do meu lado. Iéu falô que o nosso atacante o Tizil, non estando em negociaçon. Tizil se chamando ansim proqué é polaco preto e bem miudinho, mas ligero que diaréia, despois non sendo muito dos bom proqué só fazendo dois gol por partida. Enton espion preguntando de golero estando em negociaçon? Iéu falando, o Cepo Seco? Non iéle sendo um franguero, só pegando pênalti de escosta porque tem medo de chute forte, mas na verdade iéle sendo franguero porque tem granja de frango. Enton espion que também querendo um lateral esquerdo pra campeonato da serie C, iéu foi falando o Raspa Bosta? Mas nem pensar, iéle sendo ton ruim que onde passando nem capim nascendo. Na verdade, iéle assim se chamando porque core tanto o desgraçado que raspa a bosta do campo de forma aquelas valeta de tanto que sobe e desce pro ataque. Paremo de mijar e espion foi perguntando enton porque que time do CFOD estando tão bem no tabela. Iéu contô que o Téquinico sendo o melhor da region, se iéle percizando um trenador no time dele nóis arumemo. Home ficô tudo animado e perguntô quem sendo iéle, oras quem sendo, o Iskapinski!!! Porque que achando que rapaziada suando camisa pra ganhar os jogo? Porque Iskapinski sempre pagando duas rodada de cerveja despois de cada Vitória.

Publicado na edição 1265 – 10/06/2021