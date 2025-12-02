O time feminino do Patriotas FC fez bonito na sua primeira competição oficial, o Campeonato Paranaense da categoria. Embora tenham encerrado a participação na competição após o empate de 1X1 com o Coritiba no domingo (23/11), no CT Bayard Osna, as meninas demonstraram muita entrega, luta e dedicação.

O duelo com o Coritiba foi bastante disputado, com o Quadricolor procurando o ataque. Logo aos 6 minutos, o Patriotas fez a primeira grande chegada: Isa arriscou um chute cruzado pela esquerda, obrigando a goleira Nicole a fazer importante defesa. A resposta do Coritiba veio rapidamente. Aos 12 minutos, após erro defensivo do Patriotas, Jajá recuperou a bola, avançou com liberdade e finalizou. A defesa salvou em cima da linha, na melhor chance alviverde até então.

A pressão coxa-branca continuou. Aos 13 minutos, Giusti bateu firme da entrada da área, e a goleira Quezia fez boa defesa. O Patriotas também encontrou espaços e, aos 32 minutos, Laiana finalizou para fora após jogada construída por Gabizinha.

O gol, porém, veio apenas aos 43 minutos: no lançamento preciso de Ana Luísa, Thai antecipou a marcação, ganhou da defesa e tocou na saída da goleira para abrir o placar: 1X0 Coritiba.
Na segunda etapa, o Patriotas voltou com postura ofensiva. Aos 5 minutos, Gabizinha recebeu cruzamento após rápida transição, mas perdeu a chance do empate. A insistência, contudo, foi recompensada aos 20 minutos: em cobrança de escanteio, a capitã Laiana, com chute de pé direito, deixou tudo igual 1X1.

Nicole ainda salvou o Coritiba aos 26 minutos, ao defender finalização de Lorena que poderia ter virado o jogo. No fim, aos 43, Lorrane quase recolocou o Coxa na frente, mas parou em boa defesa de Quezia, assegurando o empate.

Com este resultado, o Patriotas se despediu do Paranaense Feminino 2025 em sua primeira participação na história. “Nossas cores foram muito bem representadas por vocês. Obrigado pela entrega, luta e dedicação, meninas! É só o começo dessa história, o Patriotas Feminino vive e voltará ainda mais forte!”, disse a diretoria do clube.

