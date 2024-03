Estreia da 3ª Copa Tião Calado foi marcada por muitos gols e empolgação das torcidas

Com excelentes jogos, finalmente a primeira rodada da 3ª Copa Tião Calado, se concretizou no domingo, 25 de fevereiro, no Estádio Municipal Pedro Nolasco Pizatto.

Lembrando que a estreia estava marcada para o domingo anterior, dia 18, mas por conta das fortes chuvas, apenas o primeiro tempo do jogo 1 pode ser realizado, os demais tiveram que ser cancelados porque o gramado estava encharcado.

“A primeira rodada foi ótima, tudo dentro da lealdade e com jogos de muitos gols. As torcidas das equipes fizeram a festa, e no próximo domingo (03/03), teremos mais 4 jogos. Faço o convite para que venham prestigiar, com certeza teremos excelentes disputas”, convida Jamil de Jesus, organizador da competição.

Nos jogos da rodada, o Seleto, que na semana passada havia terminado o primeiro tempo com 3X1 em cima do América, confirmou sua vitória e ampliou o placar para 5X2. O projeto De Olho no Futuro venceu o Santa Clara por 4X1, Panterões X Grêmio empataram em 1X1 e o Araucity ganhou do Projeto Vencer por 2X0. Os times do Tupy, Instituto Evereste e Parceiros folgaram. Acompanhe os jogos da segunda rodada.

Domingo – (03/03) 2ª rodada

Local – Estádio Pedro

Nolasco Pizatto 9h – Projeto Vencer X Instituto Everest 11h – Panterões X Araucity 13h30 – Parceiros X Tupy Folgam – Grêmio, América e De Olho no Futuro

