Estreia da Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo foi marcada por muitos gols

A Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo chegou na sua oitava edição, sendo a maior de todas até aqui, com a participação de 10 seleções. São elas: Alemanha, Argentina, França, Holanda, Uruguai, Polônia, Itália, Dinamarca, Espanha e Brasil.

A primeira rodada aconteceu no sábado (17/03), com jogos bastante disputados e uma chuva de gols. Os torcedores também compareceram em peso para prestigiar suas seleções. Os resultados foram os seguintes: Holanda 3X0 Uruguai, Argentina 5X3 Polônia, Alemanha 7X3 França, Itália 3X2 Espanha e Dinamarca 3X2 Brasil.

No próximo sábado (23/02), acontece a segunda rodada, com mais três jogos. Todos os jogos acontecem no campo do Araucária Clube de Campo. Acompanhe a seguir.

2ª rodada da Copa do Mundo

14h – Alemanha X Polônia

15h – Brasil X França

16h – Itália X Dinamarca