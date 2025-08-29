A SAF Araucária está 100% preparada para a estreia na Terceira Divisão do Campeonato Paranaense 2025 no próximo sábado, 30 de agosto. O primeiro adversário do time araucariense será o Hope Internacional, às 15h30, no Estádio Municipal Atilio Gionédis. Pela segunda rodada o Araucária enfrentará o Iraty SC na quarta-feira (03/09), às 19h30, no Estádio Gigante do Itiberê.

Na terceira rodada o Araucária folga e na quarta rodada enfrentará o REC Esporte Clube, no dia 20/09, às 19h30. No jogo da quinta rodada, que acontece no dia 14/09, às 18h30, o adversário será o Prudentópolis. Lembrando que as datas e horários dos jogos são definidos pela Federação Paranaense de Futebol, entidade que organiza o campeonato, e estão sujeitas a alterações.

Participam dessa edição da Terceirona 13 equipes, que formam três grupos: Grupo A com SAF Araucária, Hope, REC, Iraty e Prudentópolis; Grupo B com Cambé, City London, Grêmio Maringá e Portuguesa Londrinense; e Grupo C com Campo Mourão, Oeste Brasil, União e Verê.

Edição n.º 1480.