Estrutura do Colégio João Nerli é alvo de reclamações de estudantes

O Colégio Estadual João Nerli da Cruz, no Jardim Dalla Torre, foi alvo de reclamações por parte de alunos, porque estaria apresentando problemas na sua estrutura. Segundo uma aluna, os banheiros do colégio estão em situação precária, sem luz e a limpeza tem deixado a desejar. “Eu estudo de noite e não tenho coragem de ir ao banheiro, além de não ter luz, as portas estão sem trancas e logo na entrada já dá pra sentir o mau cheiro, dá impressão de que não estão fazendo mais a limpeza”, denunciou.

A jovem disse que entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação, mas foi informada que a responsabilidade cabe ao Governo do Estado, a quem essas instituições estaduais são subordinadas. “Quando a gente liga no colégio só dá sinal de ocupado, parece que o telefone está estragado, isso mesmo antes das férias, e até agora ninguém se preocupou em arrumar. Esses dias choveu bastante e tentei ligar lá pra saber se teria aula, já que o colégio sempre alaga, mas não consegui descobrir”, reclamou a estudante.

A reportagem do Jornal O Popular apurou que depois das últimas chuvas, o Colégio João Nerli de fato teve problemas com as lâmpadas do banheiro. Houve um rompimento da tubulação das calhas e por conta da infiltração deve ter ocorrido algum curto circuito. O colégio teria exposto o problema para os alunos, inclusive explicando que existe um procedimento legal a ser respeitado, para a contratação de uma empresa para fazer o conserto.

O jornal apurou ainda que, quanto aos problemas na limpeza dos banheiros, as reclamações não procedem, pois os serviços acontecem diariamente nos três períodos, como sempre foram feitos, com uso de água sanitária, desinfetante e água corrente.