Estuda Direito e quer fazer estágio? Fórum de Araucária está com vagas abertas

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) abriu inscrições para o processo seletivo de estagiários no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) do Foro Regional de Araucária. O processo seletivo será dividido em duas etapas: uma prova objetiva e discursiva, seguida de uma entrevista com a autoridade solicitante.

Os estagiários selecionados terão uma carga horária de 5 horas diárias (25 horas semanais) e receberão uma bolsa-auxílio de R$ 1.576,26 por mês, além de auxílio-transporte. O estágio poderá ter duração máxima de dois anos, com exceção para pessoas com deficiência (PcD).

O edital também prevê reserva de vagas para candidatos de grupos específicos, destinando 30% das oportunidades para negros e 10% para PcDs. Para a aprovação, os candidatos precisam atingir pelo menos 60% de aproveitamento na prova, além de comparecer à entrevista e apresentar toda a documentação exigida. Quem não cumprir esses requisitos será desclassificado. As vagas reservadas que não forem preenchidas serão destinadas à ampla concorrência.

Ainda não há uma data definida para a prova, pois isso dependerá do número de inscritos. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 20 e 26 de março através do site https://www.tjpr.jus.br/concursos/estagiario.