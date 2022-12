Estudante Gabriel Piccioni conquista o ouro na OBInvest 2022

Onze é o total de medalhas que o estudante Gabriel Piccioni já conquistou em Olimpíadas do Conhecimento, entre os anos de 2019 e 2022. No total, oito são de ouro e duas de prata. A mais recente foi a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Investimentos – OBInvest 2022, cujo resultado foi divulgado no dia 28/10. Para ele, a conquista na prova foi gratificante e mostrou que sua dedicação nos estudos está sendo eficaz. “Fiquei muito feliz com o resultado. As questões estavam difíceis, mas como estudei bastante, consegui a premiação”, disse o estudante.

Gabriel está cursando o último ano do ensino médio no Colégio Estadual Professor Julio Szymanski. Morador do bairro Campina da Barra, sempre estudou em escola pública, se destacando entre os melhores de turma. Atualmente está preparando seu futuro, focado nos estudos para a segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná — UFPR, onde pretende conquistar uma vaga para o curso de Bacharelado em Física. “Minha rotina de estudos nesses dois últimos meses está sendo bastante corrida, com a segunda fase da OBMEP, vestibular do ITA, ENEM, Federal, trabalhos de escola e TCC. Então, estudei todos os dias e em todos os momentos que tinha disponível”, disse o estudante.