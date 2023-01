Estudantes contam sobre a emoção de conquistar uma vaga

Passar no vestibular é o sonho de todo estudante, independente de ser em uma faculdade privada ou pública. E pra conquistar uma vaga, os candidatos precisam de muita dedicação, esforço e muitas horas de estudo. Por vezes até abrir mão das coisas que mais gostam como passear, jogar vídeo games, navegar na internet, tudo para focar apenas nos estudos.

E para alguns, essa abdicação é recompensada. Nesta edição, o Jornal O Popular traz relatos de estudantes araucarienses que foram aprovados no vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), a última instituição a ter os resultados divulgados e uma das mais concorridas. Entramos em contato com as direções de todos os colégios estaduais de Araucária, porém nem todos tiveram alunos aprovados e alguns, até o fechamento desta edição, não haviam retornado. Da mesma forma, convidamos todos os estudantes que tínhamos o contato para participarem dessa reportagem, porém nem todos nos retornarem. Acompanhe os relatos:

Ana Clara Rufino Goes dos Santos, 17 anos

Aprovada no curso de Ciências Biológicas, fez o ensino médio no Szymanski. “Nos sábados e domingos eu estudava no cursinho popular AJA, totalmente gratuito e com professores, coordenadores e colegas que com certeza marcaram a minha vida. Devo muito a eles por ter conseguido realizar meu sonho. Espero continuar estudando por muitos anos, a área ambiental é o que realmente me motiva a acreditar que o mundo tem que mudar para que o ser humano e a natureza não se prejudiquem. Quero ir além da graduação e ser uma grande bióloga”.

Ana Paula Preveda Raksa, 18 anos

Aluna do Colégio Szymanski, foi aprovada em Pedagogia. Também frequentou o cursinho AJA e se dedicou aos estudos. “Passei em 1º lugar entre os estudantes de escola pública. Espero poder me desenvolver muito dentro da universidade, me tornar uma boa profissional dentro da área que eu escolhi para a minha vida e poder contribuir de maneira positiva para a sociedade”.

Arysson Pinheiro da Silva

Aluno do Szymanski, passou em Farmácia. “Enfrentei uma rotina bem corrida de estudos, tendo que me organizar entre escola, trabalho, academia. O importante é que entrei para o curso que eu queria, e quero conquistar meus objetivos e construir uma vida melhor pra mim e para minha família”.

Cassiane Erica Mika, 17 anos

Aluna do Colégio de Campo Guajuvira, fez seu segundo vestibular — o primeiro como treineira — e foi aprovada no curso de Pedagogia. “Meu maior sonho é fazer a faculdade e desenvolver bem a minha profissão”.

Chrystiane Gomes de Almeida, 18 anos

Fez o ensino médio no Szymanski e foi aprovada no curso de Ciências Sociais. “Não tive muito tempo para estudar, mas consegui ler alguns livros como Quarto de Despejo. Na segunda fase foquei principalmente na prova específica de Sociologia. Pretendo me formar e exercer minha profissão dentro da área que escolhi”.

Maria Paula Silva Amaral, 17 anos

Aluna do Colégio Szymanski, passou no curso de Ciências Contábeis. “Fiz curso de redação e nas demais disciplinas estudei por conta própria. Entrei no curso que eu queria, fiz estágio na Caixa Econômica e isso pesou na minha escolha. Espero crescer profissionalmente e ter uma boa qualidade de vida, o que me motiva ainda mais a focar nos estudos para obter cada vez mais conhecimento”.

Marina Tamires Carvalho, 18 anos

Curso o ensino médio no Colégio Szymanski e foi aprovada em Engenharia Elétrica. “Me preparei para o vestibular no curso preparatório do COC. Engenharia elétrica sempre foi minha primeira opção de curso. Pretendo me dedicar à faculdade, me formar e trabalhar nesta área”.

Milena de Lira Machado, 17 anos

Estudante do Colégio Estadual do Paraná, a araucariense foi aprovada no curso de Farmácia. “Em março eu comecei a fazer o cursinho preparatório do meu colégio, gratuito, chegava no colégio às 7h10 da manhã e só saía às 18h20. Foi uma loucura, mas precisei sair em agosto, porque não estava dando conta, então comecei a trabalhar em outubro, não conseguindo mais estudar por fora do colégio. Espero conseguir terminar o curso e já começar a me especializar em Perícia Criminal, que é o que eu realmente quero e quem sabe engatilhar num concurso”.

Vitor Matheus Figueiredo Morett

Aluno do Colégio Estadual Professor João Nerli da Cruz, foi aprovado em Medicina Veterinária na sua quarta tentativa de vestibular. “Estudei bastante, trabalhava o dia todo e de noite frequentava o cursinho Superação, em Araucária, uma ONG que teve uma importância gigantesca para eu criar uma boa base nos meus estudos. Espero conseguir aproveitar o máximo tudo que a universidade tem a me oferecer e atuar na minha área da forma mais ética possível, sempre visando o bem estar dos animais e tentar atuar em projetos voluntários voltados para a comunidade”.

João Vitor Wzorek Pereira, 17 anos

Aluno do Colégio Estadual Fazenda Velha, foi aprovado no curso de Gestão de Informação. “Confesso que quase não estudei, fiz a prova com o que eu já tinha guardado na cabeça. Minha expectativa é gostar do curso que escolhi”.

Danieli Gomes, 17 anos

Estudante do Colégio Estadual Helena Wysocki foi aprovada no curso de Direito. “Me dediquei bastante para conseguir uma vaga na Federal. Também estudava nos fins de semana no cursinho AJA. Entrei para o curso que eu sempre sonhei”.

Dayane Alzira de Carvalho Weiber, 17 anos

Aprovada no curso de Administração também fez seu preparatório no cursinho AJA. “Passei no curso que eu queria e agora espero concluir meus estudos e atuar na minha área, ter minha casa própria e ajudar meus pais”.

Emilly Amorim Cordeiro, 18 anos

A atleta de karatê foi aluna do Colégio Dias da Rocha, aprovada no curso de Educação Física. “Como eu sou atleta e estava terminando o ensino médio, todo momento em que eu não estava treinando, estava estudando e basicamente sábados e domingos frequentava o cursinho AJA. Entrei para a faculdade no curso que eu sonhei e espero ser uma profissional excelente na minha área”.

Eric Floriano, 19 anos

Aprovado no curso de Engenharia Elétrica, fez o ensino médio técnico da UFPR, localizado no Setor de Educação Profissional e Tecnológica e fez o cursinho popular AJA. “Engenharia é um curso que almejo desde jovem, por envolver assuntos que me instigam e me motivam desde quando fiz meu painel solar construído de LED e papelão, em uma maquete para apresentação na Escola Municipal irmã Elizabeth Werka, em meados de 2016/2017. Espero que eu possa atingir muitas oportunidades e também pretendo realizar mais algumas especializações relacionadas à área de renovação energética e criação/manutenção de painéis solares”.

Érica Damazio Moreira, 19 anos

Aluna do Szymanski foi aprovada no curso de Terapia Ocupacional. “Me preparei para o vestibular estudando em sites e vídeo aulas no YouTube mesmo, pois não tinha tempo e o custo para fazer um cursinho era alto. Espero estudar e me especializar muito na área para ser uma ótima profissional e mostrar para as pessoas que transtornos como o Autismo não são barreira na vida das crianças, mas que precisamos apenas conhecer os limites de cada um para assim conseguirmos ajudá-los e praticarmos cada vez mais a inclusão”.

Gabriel Piccioni, 18 anos

Concluiu o ensino médio no Symanski e já havia feito vestibular como treineiro e agora foi aprovado no curso de Física em 1º lugar, ampla concorrência. Detentor de várias medalhas em olimpíadas do conhecimento, sempre foi muito dedicado aos estudos. Foquei em revisar assuntos que não me lembrava muito, usando vídeo aulas e fazendo exercícios sempre que podia, inclusive no intervalo da escola e no ônibus. Para a segunda fase busquei entender a estrutura das redações e fazer várias de treino, além das provas específicas passadas. Espero poder aproveitar o curso ao máximo e participar de iniciação científica, quem sabe de alguma olimpíada também”.

Gabriel Pires da Cruz, 18 anos

Cursou o ensino médio no Szymanski e foi aprovado em Engenharia Civil. “No ano passado foi difícil estudar, porque tinha uma rotina puxada de trabalho. Fico feliz em ter sido aprovado como cotista em 1º lugar, tendo estudado sempre em escola pública. Adoro matemática, projetar, e despertou o interesse pela engenharia. Quero me tornar um engenheiro e quem sabe chegar aos cargos mais altos dentro da minha área”.

Isabel Carolina de Andrade, 17 anos

Estudante do Colégio Estadual do Campo Prof. Ana Maria Vernick Kava, foi aprovada no curso de Letras/Inglês. “Eu estudava na escola pela manhã e à tarde assistia vídeo aulas do cursinho que a própria UFPR disponibilizava via Youtube, treinava fazendo provas de vestibulares anteriores. Gosto muito de línguas e literatura e espero conseguir uma boa posição no mercado de trabalho fazendo o que eu amo”.

Leticia Pinheiro da Silva, 19 anos

Aluna do Colégio Szymanski, aprovada como cotista no curso de Letras/Português. “Nos fins de semana eu estudava das 7h às 17h e nos dias de semana estudava no meu trabalho. Também fiz o cursinho popular AJA. Espero que com o meu trabalho eu possa aprender ainda mais e contribuir para a sociedade, levando conhecimento às pessoas”.

Lucas Sampaio da Silva, 18 anos

Estudou no Colégio Estadual Maria da Graça e passou no curso de História. “Além de estudar no colégio e em casa, nos fins de semana fiz o cursinho popular AJA. Passei no curso que sempre quis, e quero conseguir me formar e passar por novas experiências dentro da minha área”.

Isabelle Santana Menezes, 20 anos

Estudou no Colégio Szymanski, foi aprovada em Psicologia. “Eu ia para a escola pela manhã e estudava das 17h até a hora que o corpo aguentasse, seguindo uma ordem de prioridades, no começo do ano com as matérias que tinha mais facilidade e no final com as que tinha mais dificuldade. Também fiz o cursinho popular AJA nos finais de semana. Nos últimos meses passei a priorizar a resolução de provas antigas, a leitura dos livros obrigatórios e ver aulões enquanto fazia minhas tarefas diárias. Pretendo me encontrar e poder ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo”.

Jhonatan Mateus Godoi Gomes de Moura, 20 anos

Aluno do Colégio Szymanski, aprovado no curso de Matemática. “Minha rotina de estudos foi uma loucura, como estava no último ano do ensino médio, e tinha mais o técnico de informação, havia muitos trabalhos pra entregar e coisas pra estudar da escola mesmo, fora o TCC. Consegui estudar um pouco pro vestibular no cursinho preparatório AJA. Fiz por cerca de dois meses e depois não aguentei mais, estava muito pesado para mim. Daí passei a acompanhar os materiais pelo Google Classroom e estudava sempre que podia. Cursar Matemática sempre foi o meu sonho, quero ser professor”.

Fotos: Divulgação.

Matéria escrita com colaboração de Victoria Malinowski e Nina Santos.