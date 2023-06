Estudantes criam perfil no Instagram que orienta mulheres a denunciarem casos de violência

Em todos os bimestres, os alunos do Colégio COC Araucária são motivados a criarem um projeto de ação social, e dentro dessa proposta, seis alunos do 2º ano do ensino médio escolheram trabalhar o tema “violência contra a mulher”. Adryan, Flavia, Luana, Luisa, Kauan e Paloma estão realizando um trabalho de conscientização e incentivo às mulheres, para fazer denúncias através de um perfil no Instagram, o @violenciacontraa.mulher. Nesse perfil os estudantes criaram vários posts informativos sobre como identificar a violência, formas de denunciar e também divulgam canais de denúncia para que as vítimas possam pedir ajuda.

Segundo o colégio, iniciativas como essa, ainda no período escolar, são muito importantes. Além de aproximar os jovens das causas sociais, ajuda a conscientizá-los desde cedo sobre as problemáticas que afligem a sociedade, trazendo assim, inúmeros benefícios para o futuro.

Se você quiser conhecer mais sobre o projeto dos estudantes do COC, acompanhe o Instagram: @violenciacontraa.mulher

Edição n. 1368