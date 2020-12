Estudantes criam podcast para crianças internadas em hospitais

Compartilhe esta notícia

Projeto de contação de histórias em plataforma on-line foi criado por alunos de Araucária. Foto: Marco Charneski

O isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19 está sendo dificíl para todos, mas para quem está hospitalizado, o distanciamento pode ser ainda mais desafiador. Pensando em soluções para ajudar crianças internadas nesse período, os estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, de Araucária, desenvolveram um podcast de contação de histórias.

A inspiração para o canal veio com a pergunta: “qual é o futuro que queremos?”, tema deste ano para os Projetos de Intervenção Social (PIS) que os alunos maristas do Ensino Fundamental Anos Iniciais realizam anualmente e que deve ter uma retribuição à comunidade em que vivem. Quando um dos estudantes ressaltou a importância do trabalho dos voluntários que realizam brincadeiras e contam histórias nos setores pediátricos dos hospitais, a turma toda pensou em uma maneira de continuar essa importante atividade mantendo o distanciamento social.

A professora do 3º ano do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Jessica Fernandes D’Anhaia, conta que com o projeto que é interdisciplinar, as crianças realizaram inúmeras descobertas e desenvolveram o hábito de leitura por prazer. “Os estudantes conversaram com a Jacqueline Carteri, escritora, contadora de histórias, administradora da página Capitu lê e mergulharam no mundo da literatura. Recebi muitos feedbacks dos pais de como o simples ato de gravar as histórias estimulou a leitura dos pequenos”.

Quem conta um conto…

O podcast foi a solução encontrada para levar o mundo das histórias até os pacientes internados, mantendo a segurança necessária. Os alunos pesquisaram poemas, contos tradicionais e lendas do folclore brasileiro para montar o acervo do projeto. Cada criança ficou responsável pela contação de uma história, que depois foi editada e disponibilizada na plataforma on-line, que é de livre acesso.

De acordo com a professora, o projeto gerou grande engajamento na turma, que queriam enviar até mais gravações que o solicitado. “Me supreendi com a expressividade de cada um, mesmo sem imagem, utilizando somente a voz. Projetos como esse possibilitam trabalhar temas de interesse da turma, articulando com as diferentes áreas de conhecimento. O desenvolvimento é completo e com significado para a criança”, conclui. Para acessar o podcast Quem Conta um Conto, acesse: https://padlet.com/jessica_d1/sp1jo1vlhizhjn71.

Soluções para um mundo melhor

Os temas dos Projetos de Intervenção Social (PIS) abordam solidariedade, sustentabilidade e atitudes positivas. Os assuntos são escolhidos pela turma e explorados de maneira interdisciplinar. Os resultados desenvolvidos em 2020 foram

compartilhados durante o 3º Fórum com Crianças, evento on-line que aconteceu em outubro e gerou mais de 120 encontros, para compartilhar as intervenções realizadas pelas turmas, entre milhares de participantes de quatro estados diferentes.

Além do Fórum, uma plataforma on-line foi criada para registrar os projetos com maior visibilidade construídos pelos alunos. Ela pode ser visitada por meio do link: https://maristalab.com.br/o-futuro-que-queremos/. No portal, os projetos estão separados por categorias como Colaboração, Diálogo, Espírito de Família, Solidariedade, Proximidade e Simplicidade, que dizem respeito aos Valores Marista que permeiam todo o trabalho, e também, foi construído um espaço especial em que os internautas podem compartilhar qual o futuro que desejam. O material será uma cápsula do tempo, com o registro de sugestões para que a humanidade enfrente melhor situações como uma pandemia mundial.

