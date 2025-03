Estudantes de Araucária participam da Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial

Estudantes do Colégio Estadual Cívico-Militar Dias da Rocha foram protagonistas de uma grande conquista: a classificação para a 3ª fase da 1ª Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA Brasil). A olimpíada promove o conhecimento e a inovação em inteligência artificial, incentivando estudantes de todo o Brasil a explorar e desenvolver suas habilidades nesta área em constante crescimento.

Os estudantes brilharam na atividade Pico de Maestria, do Programa Desafio Paraná. Essa dinâmica gamificada é uma ferramenta poderosa para a recomposição do aprendizado, tornando o processo mais envolvente, interativo e eficaz para os jovens. “Com desafios que exigiram raciocínio rápido, colaboração e criatividade, nossos alunos mostraram que aprender pode – e deve – ser divertido. Cada etapa foi uma nova chance de fortalecer conhecimentos, desenvolver habilidades e alcançar grandes conquistas”, afirma a direção.

Com o apoio do professor de Programação e Robótica Carlos Augusto Ripka, eles participaram da 3ª fase entre os dias 10 e 17/03, e os classificados para a 4ª e última etapa, que será em abril, serão conhecidos no dia 30/03. Nesta etapa, os participantes enfrentaram desafios práticos utilizando ferramentas de Inteligência Artificial, com o suporte da Comissão Organizadora, aplicando programação no contexto acadêmico e empresarial.

AS FASES

A 1ª fase foi o “Letramento Digital” e aconteceu de 13 de novembro a 30 de dezembro de 2024. A função era desmistificar o tema, abordando conceitos básicos sobre o que é IA, sua história, segurança digital, ética e aplicações. A 2ª fase (10/01 a 15/02) foi o “Aprofundamento Técnico”, onde o estudante foi introduzido a conceitos mais aprofundados sobre Inteligência Artificial e suas aplicações no dia-a-dia. A etapa também não exigiu conhecimento prévio, mas diferentemente da primeira, foi mais desafiadora e instigou o participante a buscar maior aprofundamento para responder corretamente as perguntas.

A 3ª fase “Primeiro Contato Prático”, foi realizada de 10 a 17/03, onde o estudante tinha que realizar uma tarefa prática com ferramentas dentro do espectro do que se considera Inteligência Artificial. A etapa foi realizada com incentivo e material de apoio providenciado pela Comissão Organizadora para que o estudante conseguisse realizar as tarefas utilizando programação como acontece no mundo acadêmico e empresarial. Essa etapa foi concebida para ser uma fase que venha a identificar aqueles estudantes que possuam as características demandadas para compor a equipe brasileira a ser, potencialmente, enviada para a olimpíada internacional.

A 4ª fase é o “Treinamento para a IOAI Pequim 2025”, que acontecerá em abril. Assim como na terceira fase, os estudantes recebem um treinamento específico para a fase final focada na preparação para a Olimpíada Internacional de IA, essa formação é obrigatória e faz parte da competição. Os participantes terão aulas com especialistas de ensino em IA e ciências da computação. Tarefas similares àquelas aplicadas na Olimpíada Internacional serão dadas aos participantes. Ao final, todos serão avaliados e os 4 melhores participantes serão premiados com medalhas de ouro. Os ganhadores participarão de uma cerimônia de premiação e seguirão treinamento para participar da Olimpíada Internacional de IA em 2025, em Pequim.

Os estudantes do Dias da Rocha que foram classificados para a 3ª fase e estão na expectativa de classificação para a etapa final são: Lian Oliveira Dias, Larissa Fattore, Livia Cavalheiro, Bruno Pires Ferreira, Gabriel Carranza, Gabriel Arantes, Gabriela Elias Ribeiro, Guilherme Borges, Matheus Ferreira, Nicolas Luiz de Lima, Rafaela Banachek, Samyla Cavalcante e Thayla dos Santos, coordenados pelo professor Carlos Augusto Ripka.

