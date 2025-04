Estudantes devem ficar atentos às datas para pedir isenção da taxa de inscrição do ENEM 2025

As inscrições para alguns dos principais vestibulares do país já têm data marcada e os estudantes que desejam ingressar na Universidade Federal do Paraná (UFPR) ou utilizar a nota do Enem para conquistar uma vaga no ensino superior em 2026 devem ficar atentos aos prazos e às regras para isenção da taxa de inscrição.

Na UFPR, as inscrições para o vestibular 2026 já estão abertas e vão até 6 de junho de 2025, exclusivamente pelo Portal de Concursos da instituição. A taxa de inscrição é de R$ 195,00, mas há possibilidade de isenção para candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Podem solicitar a isenção aqueles que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), bem como estudantes que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública, ou como bolsistas integrais em escolas particulares, e que possuam renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Os pedidos de isenção devem ser realizados entre até o dia 2 de maio de 2025. O prazo final para pagamento da taxa de inscrição, para quem não conseguir a isenção, vai até 9 de junho.

O processo seletivo da UFPR será dividido em duas fases. A primeira fase será aplicada no dia 5 de outubro de 2025, e o local de prova será divulgado no dia 29 de setembro. O gabarito oficial será publicado no dia seguinte, 6 de outubro, às 12h. O resultado da primeira etapa sairá no dia 28 de outubro, às 18h. Já a segunda fase acontecerá nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2025, com divulgação dos locais de prova no dia 24 de novembro. As provas da segunda fase serão divulgadas no dia 2 de dezembro, e o resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 16 de janeiro de 2026.

No caso do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição será de 14 a 25 de abril de 2025. A solicitação deverá ser feita exclusivamente pela Página do Participante, utilizando o login único do Gov.br. Para realizar o pedido, o estudante deve informar o número do CPF e a data de nascimento, sendo necessário que os dados estejam atualizados junto à Receita Federal.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) garante isenção para estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas, em qualquer modalidade, inclusive na Educação de Jovens e Adultos (EJA), para quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral na rede privada, para candidatos com renda mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio e para inscritos no CadÚnico. Também têm direito à gratuidade os participantes do programa Pé-de-Meia, promovido pelo Ministério da Educação.

É importante lembrar que a aprovação do pedido de isenção não significa inscrição automática no vestibular ou no Enem. O estudante deve ficar atento aos calendários e confirmar sua inscrição após o resultado do pedido.

Edição n.º 1461. Nina Santos.