Estudantes do Ana Kava esbanjaram criatividade na Feira do Conhecimento

Um espaço para extravasar a criatividade e poder criar com as próprias mãos. Essa foi a ideia que os professores Diego e Valéria, do Colégio Estadual Professora Ana Maria Vernik Kava, na área rural do Tietê, colocaram em prática. Eles incentivaram os estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, a produzirem trabalhos para a Feira do Conhecimento, que foi realizada pela instituição na quarta-feira (26/10).

Entre os dias 17 a 21, os estudantes tiveram uma semana de preparação, fizeram pesquisas, elaboraram trabalhos teóricos dentro das normas da ABNCC, produziram maquetes e outras experiências, que foram apresentadas durante a feira. “O tema foi Sustentabilidade e a partir daí, os professores formaram grupos entre os estudantes, mesclando as turmas, e cada um escolheu um subtema para conduzir seu trabalho. Muitos utilizaram materiais recicláveis para fazer suas maquetes. Ficamos surpresos com a criatividade dos nossos alunos, tivemos trabalhos muito interessantes”, comentou a diretora Leila Feitosa.

E para incentivar ainda mais os estudantes, o Colégio realizou uma espécie de concurso para escolher o melhor trabalho e o grupo que venceu foi o da Chácara das Abelhas, com premiações até o 3º lugar. Outros trabalhos também chamaram a atenção pela criatividade, como o que demonstrou o processo de erosão, a fábrica de papel e o que demonstrou as consequências das mudanças climáticas.

”A feira foi aberta a toda a comunidade e recebemos um número expressivo de visitantes. Parabenizamos nossos alunos pela dedicação e criatividades, os trabalhos estavam muito atrativos e interessantes”, comentou Leila.