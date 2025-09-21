Quatro estudantes do ensino médio do Colégio Estadual Cívico-Militar Dias da Rocha comemoram uma grande conquista: o 1º lugar no concurso Agrinho – Categoria Robótica, uma iniciativa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Administração Regional do Estado do Paraná (Senar-PR) e da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR).

Davi Cavallari dos Santos, Gabriele Krupa, Kamila Bezerra e Kauany de Oliveira, orientados pelo professor Carlos Augusto Ripka, apresentaram o trabalho “Dor Agricultural Corporation”, com a construção de uma maquete, e venceram entre os colégios que pertencem ao Núcleo Regional de Educação – AMSUL.

O trabalho teve como proposta idear e prototipar com materiais recicláveis e de forma sustentável, um sistema de coleta, entrega e seleção de produtos agrícolas, desde a colheita até a chegada ao mercado receptor.

O Núcleo parabenizou os vencedores e declarou que a vitória representa não apenas o talento e a dedicação dos estudantes, mas também o compromisso de toda a equipe escolar com a inovação, a criatividade e o futuro da educação. “É inspirador ver nossos alunos explorando o mundo da tecnologia com tanto empenho e excelência. Vocês são motivo de grande orgulho para toda a nossa região. Continuem acreditando no poder do conhecimento e da colaboração. O sucesso de vocês é só o começo!”, afirmou.

A diretora do Colégio, Sandra, também parabenizou os estudantes pelo desempenho e diz ser resultado do conhecimento adquirido nas aulas de contraturno em Robótica. “Parabenizo o docente Carlos, que com suas práticas e estratégias de ensino articuladas com o uso das plataformas digitais, vem proporcionando aos estudantes o letramento digital e uso da tecnologia que foram demonstradas via maquete, proporcionando a prototipagem de um sistema sustentável futuro e/ou empreendedor”, declarou.

O evento de premiação do Concurso Agrinho será no dia 20 de outubro, no Centro de Convenções Expotrade, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A celebração deve reunir cerca de 4 mil pessoas, entre estudantes, familiares, professores, diretores, autoridades e representantes da comunidade escolar.

Edição n.º 1483.