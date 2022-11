O time Eternos Craques Araucária vai enfrentar a equipe do Coxa Anos 90/Amigos do Praguinha no sábado (05/11), às 13h, no Estádio Municipal Mathias Jacomel, em Piraquara. O jogo será válido pela semifinal da Copa Adelmari Nassar.



Para os torcedores que desejarem acompanhar a partida, a organização do campeonato pede a doação de um quilo de alimento, que será revertido às famílias carentes.