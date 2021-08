Eternos Craques Araucária joga na 2ª rodada da Copa Bem Paraná no dia 28

O time Eternos Craques Araucária faria seu segundo jogo pela 1ª Copa Bem Paraná de Futebol Master 2021 no sábado, 14 de agosto, mas por conta das fortes chuvas que caíram na sexta-feira, deixando o gramado encharcado, a partida foi cancelada.

A velha guarda do futebol araucariense voltará a entrar em campo no sábado, dia 28, enfrentando o Real Deportivo, às 13h, no Estádio Lordes Garaldo, em Colombo. O jogo será transmitido ao vivo pela TV Web Resenha com Pereira (https://www.facebook.com/rptvradiowebnofutebol/).

Além da equipe Eternos Craques disputam a Copa Bem Paraná as equipes Amigos do Macaris (São José dos Pinhais), Esquadrão da Bola (Curitiba), Real Deportivo (Campo Largo), Tiozinhos da Bola (Bocaiúva do Sul) e São Cristóvão (Piraquara).

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1275 – 19/08/2021