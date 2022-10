Eternos Craques Araucária joga neste sábado (15) contra o Coxa Anos 90

Disputando uma vaga nas semifinais da II Copa Adelmari Nassar, o time Eternos Craques Araucária enfrentará o Coxa Anos 90/Amigos do Praguinha no próximo sábado, 15 de outubro, às 13h, no Estádio Municipal Mathias Jacomel, localizado na rua Papa Paulo VI, Vila Santa Maria, em Piraquara.



Se ganhar o jogo, a equipe araucariense tem chances de disputar o título com quem ganhar a segunda semifinal, que será disputada entre o Grêmio São Cristóvão e o Grêmio Ipiranga.



Quem for ao estádio acompanhar a partida poderá contribuir com a ação social da competição, doando um quilo de alimento, que será revertido às famílias carentes.

Texto: Maurenn Bernardo