Eternos Craques Araucária joga pela 2ª rodada da Copa Bem Paraná neste sábado

O time de veteranos Eternos Craques Araucária entrará em campo pela segunda rodada da 1ª Copa Bem Paraná de Futebol Master 2021 no sábado, 14 de agosto, para enfrentar o Real Deportivo. O jogo será às 15h, no Estádio Lordes Garaldo, em Colombo. O time araucariense estreou com derrota na competição, perdendo para o São Cristóvão por 3X2, e agora quer reverter esse começo ruim. O jogo terá transmissão ao vivo pela TV Web Resenha com Pereira (https://www.facebook.com/rptvradiowebnofutebol/).

Além da equipe Eternos Craques participam da Copa as equipes Amigos do Macaris (São José dos Pinhais), Esquadrão da Bola (Curitiba), Real Deportivo (Campo Largo), Tiozinhos da Bola (Bocaiúva do Sul) e São Cristóvão (Piraquara).

Macaris do Livramento, ex-boxeador e fundador do time Amigos do Macaris, que reúne ex-jogadores de Athletico, Coritiba e Paraná Clube, é o organizador da competição. Ele explica que cada jogador levará 2 kg de alimento por jogo. A previsão é de arrecar 300 kg em alimentos por rodada, que serão doados a famíias carentes.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021