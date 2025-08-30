Desde a sua criação, a Euro Empreendimentos construiu uma trajetória marcada pela busca em atender às demandas do mercado imobiliário com projetos que combinam qualidade, acessibilidade e valorização urbana. A empresa nasceu com a proposta de oferecer empreendimentos bem estruturados, voltados para diferentes perfis de clientes, em um momento em que o setor ainda mostrava resistência a esse modelo. Esse posicionamento possibilitou que a Euro conquistasse espaço e se tornasse presença constante em cidades como Araucária, Curitiba, São José dos Pinhais e Guaratuba.

O primeiro lançamento, o San Lorenzo, marcou o início de uma sequência de empreendimentos que incluíram Leblon, Le Champ, San Tierra e San Pietro em Araucária. Em São José dos Pinhais, a Euro chegou com o Flórida; já no litoral, em Guaratuba, consolidou presença com o Porto Bello. Outras entregas, como San Marino, Mondrian, Porto Royalle e Arbo Costeira, reforçaram a atuação no setor e ampliaram o portfólio da empresa.

É nesse contexto que a Euro apresenta seu mais recente lançamento em Araucária: o Magnific Towers. Localizado no bairro Fazenda Velha. O empreendimento reunirá 260 unidades distribuídas em dois blocos de 11 pavimentos, com apartamentos a partir de 43 m², além de um bloco exclusivo para estacionamento. O projeto adota o sistema construtivo de alvenaria estrutural e oferece uma área de recreação com mais de 1.500 m², pensada para proporcionar diferentes opções de lazer e convivência.
Entre os espaços comuns previstos estão piscina, quadra de beach tennis, quadra esportiva, mini golf, quiosques, rooftop, academia e áreas de encontro para os moradores. As plantas contemplam variações garden no 1º andar e apartamentos sem garden, que vão do 2º ao 10º andar, oferecendo alternativas para diferentes perfis de famílias e investidores.

O Magnific Towers será levantado na Rua Helena Piekarski Pinto, nº 760, próximo ao Shopping Pinheiros, ao Rihad Palace Hotel, à Praça da Bíblia e à Escola Municipal Ibraim A. Mansur.
“Com esse lançamento, a Euro Empreendimentos reafirma sua presença em Araucária e amplia seu histórico de atuação no bairro Fazenda Velha, dando continuidade à trajetória que agora ganha mais um capítulo com o Magnific Towers”, declara a equipe da Euro.

