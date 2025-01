Euro Empreendimentos traz modernidade e qualidade para viver bem em Araucária

Desde 2016, a Euro Empreendimentos tem sido uma referência no mercado imobiliário de Araucária, trazendo modernidade, sofisticação e qualidade para a construção da cidade.

Com projetos bem localizados e arquitetura diferenciada, a empresa se destaca por oferecer empreendimentos que atendem a diversos perfis, desde unidades do programa Minha Casa, Minha Vida até imóveis de alto padrão, sempre prezando pela excelência em cada detalhe.

Um dos grandes diferenciais da Euro é a garantia de que qualidade não está ligada ao valor do imóvel, mas sim ao compromisso e seriedade em cada projeto. A empresa desmistifica a ideia de que empreendimentos populares são sinônimo de baixa qualidade, investindo em materiais de ponta, acabamentos cuidadosos e um planejamento eficiente. Além disso, a pontualidade na entrega das obras reforça sua credibilidade no mercado e a confiança dos clientes.

Ao longo desses anos, a Euro Empreendimentos já realizou diversas entregas em Araucária e segue inovando com lançamentos que elevam o padrão da construção local. Entre as novidades estão prédios maiores e com infraestrutura completa, incluindo unidades de um, dois e três quartos, além de opções com suítes. Para quem busca mais exclusividade e conforto, há empreendimentos que contam com rooftop, piscina e espaços de lazer completos, garantindo uma experiência única de moradia.

A Euro está com três empreendimentos saindo do papel, que prometem trazer um novo conceito de moradia para a cidade, com opções de perfis de clientes. Com foco na inovação e na qualidade de vida, a empresa traz os projetos Mônaco e Latitud, que se destacam por oferecerem soluções modernas e exclusivas para quem busca o conforto e a segurança de viver bem no coração da cidade.

O edifício Mônaco é um marco na paisagem urbana, com um total de 11 pavimentos, sendo 10 andares mais um rooftop. Por outro lado, o Latitud surge como uma proposta ainda mais exclusiva, voltada para quem busca o máximo em qualidade e bem-estar. Com apenas 10 unidades de alto padrão, o Latitud oferece plantas que vão de 142 a 269 metros quadrados.

Foto: Divulgação. Projeto da fachada do Mônaco Excellence.

Além do Mônaco e do Latitud, a Euro traz também o Magic Tower, que será o prédio mais alto do bairro Estação, com 10 andares. O projeto foi pensado para atender as necessidades dos futuros moradores, com plantas de dois quartos, sacada com churrasqueira e diversas opções de lazer.

Com uma trajetória sólida e inovadora, a Euro Empreendimentos segue transformando Araucária, contribuindo para o desenvolvimento urbano e proporcionando qualidade de vida para seus moradores. Seja para quem está conquistando o primeiro imóvel ou para quem busca um espaço moderno e sofisticado, a empresa reafirma seu compromisso com excelência e inovação.

Foto: Divulgação. Projeto de sala decorada de um apartamento do Magic Tower.

Serviço

Para saber mais sobre os empreendimentos da Euro, entre em contato com o plantão de vendas através do telefone (41) 99801-3003. Atendimento físico: Rua João Assef,808 – Estação; Rua Dr Vital Brasil,99 – Fazenda Velha.

Edição n.º 1450. Nina Santos.