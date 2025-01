Evandro Leão: Constelação Familiar

Algumas situações em nossa vida parecem se repetir como uma “sina familiar”. “Não tenho sorte no amor, assim como minha mãe, minha avó e minha bisavó.” Ou ainda: “Enfrento as mesmas dificuldades financeiras que sempre marcaram minha família.” Essas repetições podem parecer maldições hereditárias, mas são, muitas vezes, reflexos de dinâmicas familiares inconscientes.

Quando ouvi falar de “constelação familiar” pela primeira vez, imaginei que fosse algo relacionado a estrelas no céu. Nunca imaginei que seria uma ferramenta terapêutica tão poderosa. Mas afinal, para que serve a constelação familiar?

A constelação familiar é uma terapia holística criada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, que mapeou padrões familiares invisíveis e os chamou de lealdades sistêmicas. Esses padrões energéticos influenciam nossas escolhas e comportamentos, mesmo que não tenhamos consciência disso. A prática consiste em abrir simbolicamente o campo energético familiar do indivíduo, chamado de constelado, para trazer à luz dinâmicas que geram conflitos ou bloqueios.

Sabe aquele ditado “filho de peixe, peixinho é”? A constelação familiar nos mostra que, embora herdemos muito de nossos pais, não estamos fadados a repetir os padrões negativos. A prática nos ajuda a compreender e romper ciclos familiares desafiadores sem carregar culpa.

Minha experiência com a constelação familiar começou como constelado, antes de me tornar constelador. Ela me ajudou a ressignificar a relação com minha mãe, que sofria de narcisismo, e com meu pai, que era ausente. Ao reintegrar essas memórias com um novo olhar, transformei minha realidade. Hoje, tenho uma mãe afetuosa e um pai presente.

É importante ressaltar que a constelação familiar não é um método mágico, mas uma ferramenta poderosa que pode ser complementada com outras práticas, como psicoterapia e espiritualidade. Ela nos permite humanizar nossas relações e sair do papel de vítimas. Entre os benefícios dessa abordagem estão:

1. Reconciliação e Paz Interior: Reconectar-se com os ancestrais e aceitar suas histórias traz pertencimento e alívio emocional.

2. Melhoria nos Relacionamentos: Identificar dinâmicas ocultas transforma padrões destrutivos em relações familiares e amorosas.

3. Superação de Bloqueios: Traumas e padrões limitantes podem ser ressignificados.

4. Abertura para a Prosperidade: O equilíbrio familiar abre espaço para abundância em diversas áreas da vida.

5. Cura Sistêmica: Não só o indivíduo, mas todo o sistema familiar pode sentir os efeitos positivos.

Participar de uma constelação é um ato de coragem, pois exige olhar para as verdades ocultas e acolhê-las. Ao constelarmos, percebemos que o amor é o fio que une todas as gerações e que é através dele que encontramos a cura.

Se você sente que carrega pesos que não são seus, talvez seja hora de olhar para suas raízes. A constelação familiar pode ser o primeiro passo para uma vida mais leve e harmoniosa.

Para agendar sua constelação ou uma consulta de tarot, entre em contato pelo WhatsApp (41) 99861-2815 ou me siga no Instagram @tarodafortuna. Que sua semana seja de reflexões sistêmicas e libertadoras!

Edição n.º 1447.