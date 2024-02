Evandro Leão: Em paz com o dinheiro – O dom da riqueza

O dinheiro foge do seu bolso ou você o amaldiçoa todo mês? Esse recurso é sagrado e por muito tempo foi mal falado em segmentos espirituais, por poder despertar no homem sentimentos como a cobiça, a avareza, a soberba ou ainda a corrupção. Na mente de alguns, isso ainda pode ressoar como verdade, mas uma coisa é incontestável: sua falta pode ser a raiz de muitos males em nosso cotidiano, gerando estresse, dívidas, preocupações e insônia, podendo ainda revelar curas necessárias em nossa alma. Vamos fazer as pazes com o dinheiro?

Primeiro, imagine que você recebeu um PIX do universo de 100 milhões de reais, o que você faria? Uma viagem? Pagaria os boletos em atraso? Compraria imóveis? Roupas de grife? Choraria? Dirigiria orações de agradecimento? Faria doações? O dinheiro não faria nada sem sua ação, seria apenas um amontoado de dígitos no banco, mas você manifestaria a partir dessa fortuna muito mais de você ao mundo! Encontre em si 10 virtudes que a riqueza potencializa em você, escreva uma lista e reserve ao lado.

Agora, observe sua realidade. Abra sua carteira. Imagino que talvez não tenha os 100 milhões. E caso estejam lá, eu te passo minha chave pix no final do texto (brincadeira). O que sua carteira, seu extrato bancário de hoje revelam sobre você? Falta? Medo? Angústia? Escreva na sequência quais sensações lhe acometem com o valor disponível para você nesse momento.

Pode ser que neste segundo passo você se sinta apertado, mas se permita encarar o desconforto. Convido-o a olhar para seu interior a partir dessa sensação. Respire profundamente e busque em você qual outro momento da sua vida você experimentou esse incômodo. Em qual momento sua vida parou de manifestar a abundância, a alegria e a generosidade? Nas dificuldades financeiras dos seus pais? No luto? Em uma separação? Em um desemprego? Em um “pecado”? No abandono? Olhe para essa cena e diga para você mesmo agora: “Eu perdoo a minha história e eu me perdoo pelas dores que senti. Eu me curo, eu amo minha vida, eu cuido de mim e a partir de agora o dinheiro em minha vida é abençoado”.

Quando não resolvemos nossos conflitos internos, por vezes nosso subconsciente, nosso espírito, nos induzem a vivenciar sentimentos negativos que relembram aquelas dores que não cicatrizaram na alma; a falta de dinheiro acaba sendo apenas um lembrete da vida. Nossa relação com o dinheiro exprime os mais profundos anseios e virtudes do nosso espírito e a forma com que interagimos com ele, na falta ou no excesso, pode nos revelar quem fomos, somos ou podemos ser.

A partir de uma nova consciência, entendendo o dinheiro como meio para uma vida mais feliz e não como o fim, toda vez que você receber uma quantia de dinheiro, você não soltará depressa, segurará nas mãos com paciência, expressando gratidão a Deus, à sua vida farta, generosidade ao Universo e ainda poderá ler em voz alta sua lista das virtudes milionárias, seus 10 mandamentos, que afloram em você o rico que tem passe livre em qualquer céu. Haja prosperidade e paz em teu espírito. Se gostou do conteúdo, visite-me no Instagram @tarodafortuna.

Edição n.º 1403