Evandro Leão: O poder das cores

Sorte a nossa de não ter a vida pintada em preto e branco. Nada contra o estilo monocromático, que tem seu momento e lugar de requinte, mas quem nunca abriu um sorrisão ao ver um arco-íris depois da chuva? Quem nunca quis sair descalço, pés molhados no asfalto ou no gramado, só para sentir a beleza da vida? Paramos por alguns instantes da vida insana, das videochamadas e reuniões; saímos das redes sociais para tirar uma foto, chamar mais gente para admirar esse arco de belezura. Pois bem, as cores, além de terem efeitos psicológicos e fisiológicos sobre nós, têm o poder de nos conectar com a espiritualidade.

Alguns psicólogos renomados, como Carl Jung, Faber Birren (“Color Psychology and Color Therapy”), e Eva Heller (“Psychologie de la couleur”), aplicaram estudos para entender como as cores têm um forte impacto sobre nossas emoções e também sobre nosso humor. De forma quase unânime, perceberam que a utilização de determinadas cores, a partir do contexto cultural de determinado paciente, poderia favorecer seu processo de cura mental.

Neste viés, a cromoterapia emerge como uma proposta terapêutica que visa aplicar determinadas cores pelo corpo da pessoa para beneficiar sua melhora física. Até agora, você pode estar pensando que as cores só serviam para determinar as estações da moda! Também! Quem gosta muito desses estudos são os marketeiros e publicitários, que aplicam essa lógica utilizando, por exemplo, a cor vermelha para atrair a atenção imediata dos potenciais fregueses. Nos casos dos aplicativos de comida, usar vermelho induz o apetite. Doido, não? O sinal amarelo vem agora, presta atenção! Além da eficácia emocional das cores, elas podem te ajudar a se sentir mais harmônico dependendo do tom que você escolher para sua casa, escritório ou empresa.

As cores também estão presentes, pela tradição hindu, nos chakras. Segundo essa cultura espiritualista, os chakras são pontos de energia que temos em nosso corpo e que funcionam como antenas giratórias, atraindo e liberando energias do nosso corpo e espírito para nosso bem-estar de vida. São sete os chakras principais: chakra raiz (vermelho), vinculado à base da vida; chakra sacral (laranja), associado à criatividade; chakra do plexo solar (amarelo), conectado ao poder pessoal e à confiança; chakra do coração (verde), associado ao amor e à cura; chakra da garganta (azul), referente à comunicação e à verdade; chakra do terceiro olho (índigo, tom próximo do violeta), relacionado à intuição e à sabedoria; e o chakra da coroa (violeta), conectado à espiritualidade e à iluminação.

Quero agora que você reflita sobre suas cores preferidas. Deixarei um resuminho do significado do que elas despertam! Vermelho (energia, paixão, ação); azul (calma, serenidade); amarelo (felicidade, otimismo); verde (equilíbrio, harmonia); laranja (entusiasmo, alegria); roxo/violeta (mistério, espiritualidade); rosa (doçura, calma, amor); preto (poder, elegância, apatia); branco (pureza, limpeza, paz); cinza (neutralidade, formalidade); marrom (estabilidade, conforto, segurança).

Depois desta análise, sugiro que você entenda qual cor tem sempre te acompanhado ao longo da sua vida. Será que não é o momento de abrir espaço para outra? Numa parede, num pingente ou até numa peça de roupa! Quando saímos do monocromático, damos espaço para novos tons e emoções aflorarem em nós. Aí começamos a ter a sensação dos pés descalços na chuva, contemplando o arco-íris. Desejo para você muitas cores e amores. Sigam-me no @tarodafortuna