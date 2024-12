Evandro Leão: Os poderes de São Miguel Arcanjo

São Miguel Arcanjo é, sem dúvida, uma das figuras angelicais mais veneradas no mundo, presente em diversas tradições religiosas e espirituais. Talvez você já tenha ouvido alguém mencionar o seu nome, mas será que conhece os profundos poderes espirituais de Miguel?

Primeiro, vamos compreender sua origem e significado. O nome Miguel vem do hebraico Mika’el, que traduz a expressão “Quem é como Deus?”. Essa frase reflete sua essência: Miguel é o grande defensor da justiça e da luz divina. Ele aparece em várias culturas religiosas: no Judaísmo, é citado no Livro de Daniel como o protetor do povo de Israel, o guardião espiritual que luta contra as forças malignas. No Cristianismo, ele surge no Livro do Apocalipse, liderando a batalha celestial contra o Dragão (Satanás) e seus anjos caídos, sendo símbolo da vitória do bem sobre o mal.

No Islamismo, Miguel é mencionado no Alcorão como um dos grandes anjos de Allah, responsável por prover sustento e misericórdia. Já em vertentes espiritualistas, como a Umbanda e o Espiritismo, ele é visto como o guardião do equilíbrio na Terra, atuando na libertação de processos obsessivos, magias negativas e pactos espirituais que possam prejudicar a vida dos fiéis.

Os poderes de São Miguel Arcanjo são amplamente reconhecidos por aqueles que nele depositam fé e já experimentaram sua força transformadora. Miguel atua como: Protetor Espiritual: Defende contra ataques espirituais, energias negativas e perigos invisíveis. Guerreiro Celestial: Com sua espada flamejante, combate diretamente entidades malignas e forças que tentam desviar a harmonia. Libertador: Remove obstáculos energéticos que geram estagnação financeira, emocional ou espiritual, cortando laços negativos e restaurando a luz. Guia das Almas: Para muitos cristãos, é ele quem conduz as almas até o céu, assegurando a passagem para a eternidade.

Arcanjo Miguel também pode ser um poderoso aliado para vencer medos, inseguranças e desequilíbrios espirituais. Para ativar sua força, experimente um ciclo de oração com intenções claras por 3, 7 ou 21 dias consecutivos. Aqui está uma prece simples e poderosa:

“São Miguel Arcanjo, poderoso guardião e defensor, entrego em suas mãos esta causa que trago no coração (mencione o pedido). Com sua espada de luz, corte todo o mal que me cerca e abra os caminhos para a justiça, a paz e a vitória. Proteja-me, fortaleça-me e guie-me com sua luz divina. Amém.”

Eu mesmo já experimentei a proteção de São Miguel em minha vida. Durante um ciclo de oração, tive um aviso em sonho de que minha vida seria preservada de uma fatalidade. No dia seguinte, enquanto estava na garupa de um mototáxi, dois carros prensaram a moto lateralmente. Senti como se a mão de Miguel me segurasse, ajudando-me a manter o equilíbrio. Saí com apenas uma perna ralada, mas ileso de algo que poderia ter sido trágico.

Edição n.º 1446.