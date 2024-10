Evandro Leão: Pássaros dentro de mim

A ansiedade nem sempre faz barulho externo, mas internamente causa um tornado que parece arrastar cidades dentro de nós. Só quem já sofreu ou sofre com crises de ansiedade sabe o quão amedrontador é lidar com elas. Por vezes, nem sabemos logicamente a origem de tanto caos interno. As questões internas nem sempre estão tão claras quando buscamos respostas para o porquê das preocupações. Hoje, quero fazer um apelo espiritual sobre a ansiedade.

Quando a ansiedade bate forte, nem sempre orações, meditações, preces e mantras são suficientes para acalmar esse estado. E sim, fé inteligente também implica reconhecer a ineficácia de meios espiritualistas para resolver todos os males da vida. É hipocrisia acreditar que tudo se resolve com a reza; muita gente já morreu por conta dessas maluquices fanáticas, acreditando que tudo se resolverá apenas com oração e copos de água de sabe-se lá quem. Deus é amigo da ciência, dos médicos, psicólogos, psiquiatras, cardiologistas, endocrinologistas… e gosta de gente esperta. Ele é tão legal que nem faz questão que as pessoas acreditem nele (Ele não é narcisista!).

Para falar de ansiedade, é importante salientar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) a define como um estado emocional caracterizado por sentimentos de preocupação excessiva, medo e apreensão, muitas vezes acompanhados por sintomas físicos como aumento nos batimentos cardíacos, sudorese e tensão muscular. Atualmente, essa organização entende a ansiedade como um dos desafios de saúde mental mais comuns no mundo, que, em casos graves, pode comprometer a qualidade de vida.

“Tá, Vando, mas você disse que iria trazer uma abordagem espiritual sobre o tema.” E já estou trazendo! Espiritualidade não é uma matéria à parte da vida, não é folheto de celebração de domingo. A espiritualidade não é restrita aos assuntos espíritas, mas também se manifesta por meio do bom uso da razão humana, da lógica, das matemáticas. Espiritualidade não está unicamente associada aos milagres, eventos mediúnicos, paranormalidade ou mesas flutuantes. A espiritualidade acontece por meio das atitudes internas e dos esforços diários do ser humano para que, no bom uso de sua consciência, possa evoluir. E a ansiedade, meus amigos, é um tema que deve ser tratado prioritariamente com profissionais de saúde.

Do ponto de vista espiritual, a ansiedade pode ser frequentemente interpretada como um desequilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Algumas vertentes espiritualistas até veem a ansiedade como reflexo de uma desconexão com a essência espiritual ou com o propósito de vida. O medo do desconhecido, a falta de confiança em si mesmo ou no universo e a sensação de perda de controle sobre a vida são grandes gatilhos da ansiedade. Socialmente, vivemos uma fase em que pandemias, desastres naturais e crises financeiras têm nos mostrado que tentar controlar todas as pontas nem sempre significa que a vida estará sob controle. Lidar com a perda desse controle é um dos grandes desafios da ansiedade.

Nesse ponto, é interessante lembrar que, por trás de um espírito, há também um corpo e uma mente. Para que o espírito flua bem, mente e corpo precisam ser cuidados de forma adequada. Mesmo sendo uma pessoa altamente espiritualizada, meu relacionamento com uma amada psicóloga começou em 2015. De lá para cá, 9 anos de terapia me tornaram um espiritualista mais humanizado, entendendo que minha relação com o divino não exclui bons profissionais da saúde. Quando trato minha mente pela ciência, também valorizo o fato de que a natureza divina age através da sabedoria científica, e isso não deixa de fazer parte da minha espiritualidade.

Se você sofre com crises de ansiedade, meu desejo é que você se sinta abraçado. Não se sinta só. Entenda que essa talvez seja uma das grandes condições que a humanidade está cada vez mais suscetível a enfrentar. Busque grupos de apoio, médicos, psicólogos e também espirituais (se você se sentir confortável). Não menospreze essa condição — ela deve ser cuidada com atenção. Desejo que você consiga silenciar o agito dos pássaros em seu interior. Conte comigo. Sigam-me no @tarodafortuna.

Edição n.º 1437.