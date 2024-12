Evandro Leão: Previsões para 2025

O ano de 2024, que agora nos despedimos com alegria, trouxe consigo uma bagagem de lições valiosas, aprendizagens profundas e, como em toda jornada, alguns lutos que precisaram ser enfrentados. Reconhecer a humanidade de nossa trajetória nos permite compreender que nenhum ano é completamente ruim ou inteiramente fácil; todos possuem suas peculiaridades que os tornam únicos. 2024 foi um ano marcado por ações e transformações objetivas, mas o que podemos esperar de 2025?

Segundo minhas previsões, 2025 será intensamente aquecido por uma energia espiritual poderosa. Estará sob a influência de dois grandes orixás do panteão africano: Xangô, o Orixá da Justiça, e Iansã, a Senhora das Transformações. Essa combinação traz um cenário favorável para aqueles que caminham na verdade e na honestidade, tornando-se um ano de reparação de injustiças e colheita positiva para os justos. Por outro lado, será um ano de cobranças severas para quem semeia desonestidade, com escândalos, prisões de figuras influentes e turbulências no cenário político. No Brasil, é provável que vejamos o impacto direto dessa energia nos bastidores da política, com mortes de figuras importantes, crises institucionais e até mudanças no comando de poder. Este “casal do dendê”, como são conhecidos Xangô e Iansã, promete intensificar a luta contra a corrupção estrutural e institucionalizada, aquecendo ainda mais os ânimos políticos de um país que já vive em ebulição.

Na numerologia, estaremos sob a influência do número 9, que carrega a energia de encerramento de ciclos. O 9 nos convida a abandonar tudo o que não alimenta mais a vida e a alma – sejam sentimentos, pessoas, profissões ou comportamentos. É um ano propício para transições de carreira, mudanças de casa, vendas de imóveis e veículos, além de curas emocionais e viagens. O número 9 promove o desapego do supérfluo, abrindo espaço para recomeçar a partir de uma nova consciência.

Para os signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário), 2025 será um ano de assumir posições de destaque, com liderança em alta e maior independência emocional. Um período de grande crescimento pessoal, mas que exige cuidado com o excesso de individualismo e a sobrecarga de responsabilidades.

Para os signos de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio), será um ano promissor para crescimento financeiro e soluções rápidas nos negócios. As oportunidades de expansão estarão além do planejamento habitual desses signos, tornando 2025 um período de realizações práticas.

Para os signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário), o início do ano será mais introspectivo, mas, a partir de março, a sorte estará ao lado desses signos. Relacionamentos, dinheiro e até premiações poderão se destacar, especialmente para os solteiros, que poderão encontrar um amor especial.

Para os signos de Água (Câncer, Escorpião e Peixes), será um ano de fortes emoções e realizações sentimentais, mas que pedirá maior atenção ao autocuidado emocional. A sensibilidade espiritual natural desses signos será intensificada, demandando cuidado com a absorção de energias alheias.

Escolha a cor que mais ressoe com a sua essência e personalidade. Em um ano regido pela verdade e honestidade, vibrar com aquilo que representa sua autenticidade será sua maior força. A cor que você escolher poderá ser um canal para manifestar sua energia e atrair bênçãos ao longo do ano.

Se deseja uma previsão mais específica para o seu 2025, realizada pelo Tarot, entre em contato comigo pelo WhatsApp (41) 99861-2815 ou siga-me no Instagram @tarodafortuna. Que 2025 seja um ano pleno de luz e realizações!