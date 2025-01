Evandro Leão: Santos da Riqueza — Oxóssi e São Sebastião

Prosperidade e fartura são bênçãos que pedimos ao Universo na transição de final de ano, ritualizadas de várias formas, das preces às rosas brancas entregues para Iemanjá. O que alguns desconhecem é que, no primeiro mês do ano, essas intenções podem ser ainda mais fortalecidas por dois santos poderosos celebrados em janeiro: Oxóssi e São Sebastião. O primeiro é um Orixá africano, e o segundo, um santo católico. Ambos nos auxiliam de forma especial a encontrarmos nosso caminho para o pote de ouro.

Oxóssi (ou Odé) é um Orixá do panteão africano, cultuado no Brasil por duas religiões afro-brasileiras: o Candomblé e a Umbanda. Especificamente na Umbanda, o dia adotado no Brasil para comemoração desse Orixá é 20 de janeiro, o mesmo dia de São Sebastião. Essa aproximação cultural foi possibilitada pelo sincretismo brasileiro, que camuflou os Orixás africanos por trás das imagens de santos católicos, permitindo que os africanos escravizados no Brasil sustentassem sua fé em meio às crueldades colonialistas e religiosas da época (e, em alguns casos, até os dias de hoje).

Grande símbolo de caça, Odé é quem busca fartura para suas aldeias. Segundo itans (contos) africanos, ele é portador de um arco e flecha (Ofá) e reconhecido como grande protetor das florestas e dos animais. Este Orixá energeticamente auxilia aqueles que pedem sua ajuda a se encontrarem em meio às confusões da vida, gerando uma energia de foco e determinação que conduz seus fiéis ao sucesso em seus objetivos e à prosperidade, como uma flecha certeira atirada por um exímio caçador.

São Sebastião iniciou sua santidade após converter-se ao cristianismo. Ex-soldado romano, em tempos de perseguição e aprisionamento dos cristãos, alimentava-os escondido. Após ser descoberto, foi julgado pelo Império Romano e condenado à morte. Ele foi amarrado a um tronco de árvore e alvejado por diversas flechas. Mesmo assim, sobreviveu ao ataque, mas foi posteriormente açoitado até a morte e arremessado em um esgoto.

São Sebastião é popularmente associado como protetor espiritual contra doenças e epidemias. Por conta de sua ligação com a alimentação dos cristãos, é também cultuado como um santo que abençoa a prosperidade e a abundância na vida de seus devotos.

Oxóssi é Oxóssi, e São Sebastião é São Sebastião; os dois não são o mesmo, mas foram aproximados culturalmente pelos efeitos da escravidão e, em muitos espaços, são cultuados no mesmo dia. Para quem deseja realizar um pedido espiritual no dia 20 de janeiro, minha sugestão pessoal é o Ritual do Pote de Grãos para Prosperidade:

1 – Em um pote de vidro com tampa, inclua três tipos diferentes de grãos (arroz, feijão e milho, por exemplo) e um papel com seus pedidos associados à prosperidade.

2 – Coloque o pote em um lugar especial, acenda uma vela azul ou branca e faça a seguinte oração:“Peço neste dia a bênção espiritual de Oxóssi e São Sebastião. Que na minha vida, carreira ou empresa, meu dinheiro seja multiplicado e abençoado. Que o sucesso financeiro e a estabilidade material sejam flechas que me direcionem para o bem e para o progresso espiritual. Okê Arô Oxóssi! Amém. Que assim seja.”

3 – Deixe a vela queimar até o final. 4. Antes do próximo dia 20 de janeiro, leve os grãos até uma área verde, enterre-os como forma de agradecimento e renove o ritual com um novo pote de boas intenções.

Que meu pai Oxóssi e São Sebastião nos abençoem com abundância hoje e sempre. Axé!

Edição n.º 1448.