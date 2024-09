Evandro Leão: Setembro — Mês Rico

Ufa! Finalmente chega o mês das flores, e a Rua Archelau de Almeida Torres já pode suspirar, aguardando ansiosamente o amarelo vibrante dos ipês. Esse período não só traz cores vivas para nossas vidas, mas também carrega uma energia única e renovadora. Hoje, quero falar com você sobre como aproveitar essas energias por meio de cuidados espirituais para o mês de setembro.

Setembro começa sob a influência da Lua Nova em Virgem, o signo que ganha destaque neste mês. Virgem nos convida a organizar nossos sentimentos, a planejar e a colocar a casa em ordem. Quem não aprecia uma boa faxina para abrir espaço para as novas energias? Já é hora de preparar as portas para os pinheirinhos de Natal, que logo começarão a brilhar por Araucária. Este mês, simbolizado pelo número 9, é perfeito para abrir espaço no guarda-roupa, doando o que não usamos mais. Mudar o layout da casa, movimentando os móveis de lugar, também pode trazer mais suavidade e harmonia aos ambientes. O nono mês do ano é, sem dúvida, um período de purificação.

Falando em limpeza, as ervas que se destacam nesse período, tanto para banhos quanto para defumações de ambientes, são a arruda e o alecrim. Essas duas ervas, além de cheirosas, são poderosas: a arruda afasta inveja, mal olhado, azar e energias negativas, enquanto o alecrim traz purificação, ânimo e vigor para o dia a dia. Recomendo que você use uma de cada vez: um dia a arruda, e em outro o alecrim, com um intervalo de sete dias. Sinta a energia de cada uma delas e observe as mudanças internas e externas ao realizar a defumação nos ambientes.

Por ser um mês de mudança de estação, setembro também é ideal para rituais de prosperidade, e agora vou compartilhar um com você: faça uma oração focada em algo que você deseja manifestar em sua vida até o final do ano, como a compra de um bem, um novo relacionamento ou mais saúde. Segurando um punhado de grãos de feijão, intencione a graça que espera receber de Deus, do Universo ou dos Orixás. Em seguida, plante as sementes de feijão no seu jardim ou em uma área verde, dizendo: “Espiritualidade, este pedido eu semeio com fé e sei que colherei com alegria.” Setembro, espiritualmente, é o mês de semearmos nossas intenções, e como o feijão é um grão que brota facilmente, ele é perfeito para este ritual.

Outra dica maravilhosa para este mês: acenda velas amarelas e laranjas em casa para atrair prosperidade. Crie um altar pessoal para a Primavera, que representa a estação da celebração. Coloque as velas em um prato e, diariamente ou semanalmente, deposite uma moeda, intencionando prosperidade no lar. Você pode posicionar as velas ao lado de um bonito arranjo de flores. Preencha o prato com as velas e as moedas, e na semana do dia 22 de setembro, ou no próprio dia, acenda as velas, realizando a seguinte prece: “Bem-vinda, Primavera. Eu te celebro em minha casa com abundância. Traga a multiplicação.” Depois, doe as moedas a alguém necessitado, para que esse dinheiro represente bênçãos em outras mãos também.

Certamente, este será um mês lindo, mas a transformação começa de dentro para fora. Permita-se colorir e florescer nesta primavera. Lembre-se: só colhe fartas colheitas quem semeia suas sementes com fé e dedicação. Que você tenha um mês maravilhoso! Sigam-me no @tarodafortuna.

