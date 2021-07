Evento aborda programa de pré-incubação de Araucária

O Departamento de Desenvolvimento Econômico de Araucária convida micro e pequenos empresários da cidade a participar de um evento on-line para entender um pouco mais sobre o Programa de Pré-Incubação de Araucária. O debate “O futuro da inovação do Ecossistema de Araucária” ocorrerá nesta quinta-feira, 8 de julho, a partir das 19h, com transmissão pelo youtube, mas é necessário se inscrever com antecedência pelo link https://www.avancaraucaria.com/habitat. Diversos convidados das áreas de tecnologia, desenvolvimento econômico e sustentável, empreendedorismo, inovação e gestão financeira irão participar da roda de conversa para esclarecer as dúvidas dos participantes e apresentar melhor o programa.

A intenção é atrair mais interessados no edital do Habitat de Inovação do Avançaraucária, que está com inscrições abertas até 16 de julho, nas áreas de Automação industrial; Diversificação da economia com destaque para biotecnologia; Educação; Agronegócio e Soluções digitais.

O programa de Pré-Incubação ocorrerá de agosto a dezembro de 2021, na modalidade digital (on-line) e tem como proposta a elaboração, juntamente com o empreendedor, de um modelo de negócio para as ideias selecionadas.

Entre os benefícios de participar do Programa de Pré-incubação Avançaraucária estão: 4 meses de programa online e alcance nacional; ferramentas, mentorias e orientação para tirar a ideia do papel; construção de modelo de negócio sustentável; conexão com o ecossistema de inovação do Paraná; desenvolvimento de rotas de inovação para resolver problemas e desafios e fomento à educação empreendedora.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021