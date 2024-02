Evento Conexão Periférica vai movimentar a Praça da Bíblia neste domingo (11/02)

Neste domingo, 11 de fevereiro, um super evento cultural será realizado na Praça da Bíblia.

O Conexão Periférica é um projeto que tem o objetivo de celebrar a cultura hip-hop, e promover a inclusão para pessoas de todas as idades, origens e habilidades. Também visa incentivar a doação de alimentos para ajudar famílias carentes, além de promover a educação, confiança e autoestima para as crianças, jovens e adultos.

O evento será realizado das 14h às 20h, é organizado e produzido pelo Conexão Ocaida e DJ 3D Beatzz, com subsídios da Lei Paulo Gustavo. A festa contará com apresentações de seis grupos de rap, um DJ de hip-hop, um locutor interativo e demais atividades divertidas para todos os públicos. Além disso, o evento ocorrerá no mesmo dia do aniversário de Araucária. “Vamos fazer uma homenagem para a nossa cidade maravilhosa”, relata um dos organizadores.

A entrada é gratuita, e os alimentos não perecíveis que forem arrecadados serão destinados posteriormente para instituições de caridade da região.

A Praça da Bíblia está localizada na Rua Nossa Senhora dos Remédios, em frente à Câmara de Vereadores, no bairro Fazenda Velha.

VICTÓRIA MALINOWSKI / Edição n.º 1401