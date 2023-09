Evento cultural promete movimentar a comunidade do Iguatemi neste domingão

O coletivo Conexão Ocaida, que atua no cenário do hip hop desde 2012 realizando ações culturais em diversos locais de Araucária, vai promover um evento no próximo domingo (10/09), na comunidade do Jardim Iguatemi, em parceria com a associação de moradores.

A iniciativa, que comemora os 50 anos do hip hop, terá início às 13h30 e acontecerá na sede da associação, localizada na Rua Ana Dranka, 391, com a participação de diversos artistas locais e da região metropolitana.

Grafiteiros mostrarão um pouco da sua arte, haverá dança de break, apresentação de capoeira, distribuição de brindes exclusivos doados pelos patrocinadores, arrecadação de alimentos não perecíveis e de doces para ações filantrópicas que serão realizadas pela associação de moradores.