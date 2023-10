Evento da TRKS Automotive Collective arrecadou doces para o Dia das Crianças

Um super evento organizado pela TRKS Automotive Collective, um grupo de amigos apaixonados por carros modificados, arrecadou doces que serão doados para crianças de alguns bairros carentes do Município. O TRKS Day aconteceu no domingo (08/10), na Havan Araucária, e contou com brinquedos infláveis, cama elástica, piscina de bolinhas, praça de alimentação, DJ e Flash Tattoo, sorteio de brindes, food trucks e exposição de carros.

Os doces que foram arrecadados no evento serão entregues para as crianças durante uma carreata que vai acontecer no sábado (14), a partir das 15h, percorrendo bairros como o Capela Velha e o Campina da Barra.

“Há meses atrás fomos convidados a participar de um evento em São José dos Pinhais, com objetivo de arrecadar alimentos para um lar de idosos. Ficamos maravilhados com a organização e a visão dos organizadores, patrocinadores e a estrutura do evento. Naquele dia, prometemos entre nós mesmos que um dia faríamos algo assim, e foi então que decidimos trazer essa proposta para Araucária”, explicou uma das organizadoras.

Para conhecer mais sobre o grupo TRKS Automotive Collective acesse o Instagram @trksclub

Edição n.º 1384