Evento de Hip Hop realizado no bairro Iguatemi recebeu cerca de 200 pessoas

No último domingo, 10 de setembro, a associação de moradores do Jardim Iguatemi recebeu um grande evento de Hip Hop, coordenado pelo grupo Conexão Ocaida e pelo Coletivo Rap Araucária. Além de apresentações de b-boys, grafiteiros, grupos de RAP, e shows do MC Diego Soker e do DJ 3D Beats, também teve cama elástica, oficina de grafite e tatuagens ao vivo com o tatuador Nilson Tattoo. A festa também contou com a presença especial do MC Tom, do grupo Função RHK.

Cerca de 200 pessoas participaram do evento, financiado pelos moradores locais, que também ajudaram com doações de brindes para os visitantes. Entre os patrocinadores estão o Canal @japaentrenos; Snooker; Rio Verde; Discomotriz; Nois por Nois; Lava Car do Ganso; Rasul; Viva Cores; Sifar; Grito do povo oke dreads; Obi Trucks; Soul Rebel; Lá Casa de Tenis; Dhumofu; Betgreen; Cruel Games; Red Dog Motors; Garimprestas; Adega el patron da Zona Sul; Petiscaria do Ze.

Edição n.º 1380