Evento de lançamento do clipe Cidade Símbolo celebra a cultura de Araucária

O clipe Cidade Símbolo, interpretado pelo artista Diego Soker e lançado oficialmente no YouTube, foi exibido ao público pela primeira vez no dia 29 de setembro, na Praça da Bíblia, e reuniu aproximadamente 200 pessoas da comunidade. A apresentação foi feita em um retroprojetor, criando uma experiência envolvente e marcante para os presentes, que puderam se conectar diretamente com a cultura e as tradições retratadas na obra.

Cidade Símbolo é mais do que um simples videoclipe, pois carrega o objetivo de valorizar a identidade cultural de Araucária, destacando os pontos mais emblemáticos da cidade, seu povo e a riqueza de suas manifestações artísticas. Esse projeto foi possível graças ao apoio da Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo, que permitiu a realização de uma produção de qualidade para representar a cidade.

O evento de lançamento não só celebrou a conclusão deste importante projeto, mas também promoveu um espaço de encontro e troca entre moradores, artistas e líderes comunitários. A presença de tantas pessoas no evento destacou a relevância de iniciativas culturais na vida da comunidade, reafirmando a importância de produzir arte que fale diretamente ao coração da população local.

“Cidade Símbolo representa um marco para a comunidade, um reflexo da sua história e da sua diversidade cultural. A obra visa inspirar orgulho na população e demonstrar o impacto que a cultura local pode ter quando ganha espaço e reconhecimento”, afirma o artista Diego Soker.

