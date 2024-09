Evento de mães atípicas realizado na Aspma foi um sucesso

A ASPMA, juntamente com o Rotary Passaúna e as organizadoras Crislaine Felipe, Francieli Ribeiro de Lima Belo, Thais de Souza Marcelo, preparou um dia especial voltado às mães atípicas de Araucária. O evento aconteceu no domingo (15/09), na chácara da associação, e foi um sucesso. Para quem ainda não sabe, mãe atípica é aquela cujo filho possui alguma condição atípica, como autismo, por exemplo.

As mamães se deliciaram em um café da manhã repleto de guloseimas, ganharam mimos, participaram de sorteios, e aproveitaram os diversos cuidados de beleza proporcionado por massagistas, manicures, cabeleireiras, entre outros profissionais.

Foto: Divulgação. Elas receberem um dia de muito amor e cuidados especiais.

A iniciativa surgiu após as organizadoras participarem de um evento da Igreja Adventista Unção Sem Limite, falando da inclusão aos olhos do Pai, que também aconteceu em data anterior, na chácara da Aspma. “Fomos convidadas a participar desse evento, porém nos dispusemos a ser voluntárias. Naquele dia, tivemos a oportunidade de conhecer mães atípicas de filhos autistas, e isso nos motivou a promover esse evento, juntamente com a Aspma e o Rotary. A Ideia era oferecer um momento de amor e cuidados especiais para essas mães. Conhecer mais sobre as lutas e correrias que elas enfrentam no dia a dia, nos inspirou ainda mais”, comentou Crislaine, uma das organizadoras.

Segundo ela, o evento da Igreja foi tão marcante, que ao sair de lá, prontamente repassou a ideia para a equipe da Aspma, e iniciaram-se os preparativos para o dia especial. “A partir daí, fomos atras de parceiros do comércio para conseguir apoio para ao café e também parceiros nas áreas de serviços de beleza e massagem. Então resolvemos convidar esse grupo de mães atípicas com filhos autistas. Por ser nosso primeiro evento, foi um grande aprendizado e se Deus nos permitir, buscaremos mais parceiros para num próximo evento atender um número maior de mães”, afirma Crislaine, que também agradeceu a todos os parceiros, ao Rotary Club Passaúna e a todos os voluntários que ajudaram a tornar o evento possível.

Edição n.º 1433.