Evento ‘Geração 80’ vai movimentar o Teatro da Praça nos dias 26 e 27 de abril

Organizado por um grupo de artistas de Araucária, o evento beneficente ‘Geração 80’ terá mais uma edição nos próximos dias 26 e 27 de abril (sábado e domingo), no Teatro da Praça. Será um verdadeiro encontro de gerações, desde os mais jovens até os sessentões que viveram em épocas onde a vida cultural no município era bastante intensa.

Nesse evento, os artistas e convidados irão entregar para o público, apresentações musicais que fizeram sucesso nos festivais de música, nas festas do pêssego e do centenário, nos shows locais, regionais e nacionais. Esses grupos arrancaram aplausos e lágrimas de emoção no palco do auditório do Seminário Menor São Vicente de Paulo, até a inauguração do Teatro da Praça.

“Quatro décadas depois, os sessentões resolveram reaparecer com um espetáculo musical, contando as histórias que ficaram na doce saudade das lembranças de uma linda juventude e do povo araucariense”, afirmam os organizadores.

Se você quer matar a saudade e relembrar esta importante época cultural, ou se você quer conhecer mais sobre a geração dos anos 80, não perca esse espetáculo musical. No sábado (26) a apresentação inicia às 20h e no domingo (27), às 18h. O ingresso custa R$ 20,00 e toda renda será revertida para ajudar dois amigos daquela época que estão enfrentando tratamentos de saúde.

Mais informações sobre os ingressos podem ser obtidas pelo fone (41) 98438-1439.

Edição n.º 1461.