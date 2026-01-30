O evento “Mente Segura – 1º Networking” será realizado no sabado (31), às 19h, no Shopping Central. A proposta do encontro é reunir participantes em um espaço de networking voltado ao tema de saúde mental e desenvolvimento pessoal em contexto social e profissional.

Esta será a primeira edição do evento, que é aberto ao público, com participação permitida para homens e mulheres. A organização informa que as inscrições são gratuitas.

A programação contará com palestras de Regina Couto, Marilu Piancor, Carolina Ramos, Valdilson Lopes e Magda Rocha. Para mais informações por meio do telefone (41) 99914-9606 e pelo perfil @reginacouto_oficial na rede social Instagram.

O evento será realizado no Shopping Central, na Av. Victor do Amaral, 1111.