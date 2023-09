Evento recreativo levou alegria às crianças do Jardim Iguatemi

Cerca de 60 crianças participaram no domingo (17/09) de um evento super divertido, organizado pela ONG Seja Luz, em parceria com a associação de moradores do Jardim Iguatemi e voluntários de outras comunidades. Elas assistiram apresentações de teatro, de mágicos e palhaços e se divertiram com diversas atividades literárias e recreativas, como camarim de pintura e desenhos e ainda ganharam um lanche delicioso.

A ONG é parceria da associação há mais de dois anos, assim como a voluntária Léo Leandro Oliveira, do bairro Campina da Barra, que há 4 anos contribui para levar ações sociais à comunidade do Iguatemi. “Só tenho gratidão por todas essas pessoas que nos ajudam. Tem coisas que me emocionam muito e o trabalho voluntário é uma delas. Essas pessoas doam seu tempo, seu sorriso, seu amor, seu carinho e sua disposição para alegrar as crianças. Parabéns a todos os voluntários, a ONG Seja Luz, a Léo, que estão sempre trazendo a alegria para nossa associação de moradores”, disse a presidente da entidade Jéssica Pelosi.

Voluntários doaram seu tempo e fizeram tudo com muito carinho

Edição n.º 1381