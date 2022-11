Eventos especiais movimentaram o mês de outubro no Colégio Marilze

O Colégio Estadual Marilze da Luz Brand, no jardim Fonte Nova, teve uma semana movimentada por dois eventos especiais: a comemoração do Halloween e o almoço especial do dia do funcionário público. O Dia das Bruxas contou com uma decoração temática super criativa, muitas brincadeiras e fantasias de todos os tipos. Arlequins, bruxas, vampiros, zumbis, espantalhos, fantasmas, a “loira do banheiro” e até super heróis, tomaram conta de todo o espaço.



“No Marilze trabalhamos com projetos multidisciplinares, com o objetivo de acolher e motivar os estudantes a virem para a escola e aprender de forma lúdica. Depois da pandemia, eles tinham dificuldade de socialização e as crises de ansiedade eram frequentes. Com essas estratégias adotadas pelo colégio, com a participação de toda a comunidade escolar, o cenário é outro. Sempre que realizamos as festas temáticas, os estudantes, professores, funcionários e a equipe pedagógica/diretiva se envolvem em toda a organização, isso faz com que nossa escola seja viva e colorida”, disse a diretora Glaucia Gomes de Oliveira.



O Colégio Marilze também comemorou o dia do funcionário público (28/10) com um almoço especial e novidade a ficou por conta de quem preparou os pratos. “Os professores, pedagogas e as diretoras foram para a cozinha preparar o almoço para quem sempre está servindo a nós e a nossos estudantes. São profissionais que sempre dão tudo de si, com muito amor e carinho, cuidando de toda a escola”, comentou Glaucia.



Até uma música foi escrita pela professora Priscila, em homenagem aos funcionários. A canção “A Tia Passou Panos, uma versão de “Pelados em Santos”, do grupo Mamonas Assassinas, animou a turma. Acompanhe a letra.

As “tias” ganharam um almoço especial e até uma música em homenagem a elas

Tia, sua comida é da hora

Seu arroz com feijão

Sua quirera com porco

tá me deixando louco

Minha sala de aula

Tá de portas abertas

agora eu posso estudar

porque a tia passou panos

E também a vassoura

deixou tudo legalzão

tudo muito limpinho

ficou tudo jeitosinho

Marilze is very good

(Oxente ai, ai, ai!)

Na biblioteca o professor pede um robotron

(Oxente ai, ai, ai!)

E na secretaria um pai pede informação

(Oxente ai, ai, ai!)

Pra escola funcionar cada um tem que ter sua função

E agorinha

Bem a pouco, agorinha

Deu o maior rebuuu

Chama o inspetor no portão

oh yes, oh no

coleguinha entrando no soco

Marilze is very porreta

(Oxente ai, ai, ai!)

Na direção, não quiseram entrar

(Oxente ai, ai, ai!)

chamaram o guarda pra tentar remediar

(Oxente ai, ai, ai!)

É só os inspetores que conseguem ajudar

E agorinha

Bem agora, agorinha

28 de outubrooo!

Dia de qual profissão?

Oh yes, oh noo

Dia do servidoooor publicuuuuuu

Pera aí que tem mais um pouco de uuuuuu

Tchen!