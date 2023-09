Ex-aluna do Colégio COC Araucária faleceu hoje devido a complicações em uma cirurgia estética

Pelas redes sociais, o colégio lamentou a morte da ex-aluna “é com profunda tristeza que informamos o falecimento de Maythe Rudek Garcia, nossa ex-aluna do terceirão 2022. Nossos corações estão cheios de pesar neste momento difícil. Queremos expressar nossos mais sinceros sentimentos à família e amigos de Maythe. Ela deixou uma marca duradoura em nossa comunidade escolar e será lembrada com carinho e saudade. Que sua luz continue a brilhar em nossas memórias. Descanse em paz.”

Maythe Garcia, de apenas 18 anos, faleceu devido a complicações decorrentes de uma embolia pulmonar, a jovem, pertencente a uma tradicional família do município de Contenda, era filha de Marcos Garcia e Graça Garcia, empresária e ex-candidata a prefeita nas últimas eleições municipais.

Segundo informações preliminares, a causa da morte foi uma embolia pulmonar, que teria sido desencadeada por complicações durante um procedimento estético. No entanto, até o momento, não foram divulgados detalhes sobre onde o procedimento foi realizado ou as circunstâncias que levaram a essas complicações.

A notícia da tragédia se espalhou rapidamente pelas redes sociais, onde familiares, amigos e moradores da comunidade expressaram suas condolências e prestaram homenagens emocionantes à jovem.

O sepultamento ocorrerá amanhã, quarta-feira (06/09), às 17 horas, no Cemitério da Serrinha, no município de Contenda.