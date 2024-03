Ex-comandante da 2ª da PM de Araucária assume comando do Batalhão de Choque

Na segunda-feira (25/03), aconteceu a troca de comando do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Paraná. O Ten-Cel Nelson Stoccheiro Gonçalves Junior, que comandou a 2ª Cia da PM de Araucária de 2009 a 2019, assumiu o comando da nova unidade, em substituição do Ten-Cel Paulo Renato Aparecido Siloto. A solenidade aconteceu no Quartel do Comando Geral, em Curitiba, e reuniu autoridades militares e civis.

Desde que saiu de Araucária, Stoccheiro vinha desempenhando a função de Chefe da Divisão de Segurança de Instalações e Pontos Sensíveis da Casa Militar. Já o Ten-Cel Paulo Renato Aparecido Siloto, deixa o BPChoque após 2 anos e 9 meses de gestão, para assumir o comando da Academia Militar doGuatupê, em São José dos Pinhais.

“Tem-Cel Siloto deixa como legado uma Unidade Especializada consolidada na doutrina de operações em controle de multidões e na doutrina de policiamento em grandes eventos. Sua gestão destacou-se pelo respeito e lealdade para com os Oficiais e Praças, e compromisso com os valores da PMPR, contribuindo para uma atuação ímpar no enfrentamento dos desafios mais complexos na área da segurança pública”, afirma Stoccheiro.

Entre as autoridades presentes na solenidade de troca de comando estavam o secretário de Segurança Pública do Paraná Cel Hudson Leôncio Teixeira, o Comandante-Geral da PMPR Cel Jefferson Silva, o Subcomandante-Geral da PMPR Cel Paulo Henrique Semmer e o Chefe de Estado-Maior da PMPR Cel Valmor Anderson Pereira.