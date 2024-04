Ex-diretora do Werka é presa em Fazenda Rio Grande acusada de homicídio

Luiza Edson Verbanek da Maia, 53 anos, ex-diretora da Escola Municipal Irmã Elizabeth Werka, de Araucária, foi detida na manhã desta segunda-feira (08/04), pela Polícia Civil de Fazenda Rio Grande. Ela é suspeita de envolvimento em um homicídio ocorrido em dezembro de 2023, naquela mesma cidade. Além dela, foi preso W.A.C., de 37 anos, também suspeito de estar envolvido no crime.

Ambos são investigados por uma suposta ligação com o assassinato de Amilton Cesar Felitroveski, cujo corpo foi descoberto em 13 de dezembro de 2023, em uma área de mata. Segundo a Delegacia de Fazenda Rio Grande, responsável em conduzir as investigações, houve uma primeira prisão, de E.M.V.B.H., em 07 de março de 2024, em Curitiba, este sendo apontado como o primeiro autor do homicídio. Na sequência, após novas investigações, surgiram evidências indicando o envolvimento da líder religiosa Luiza Edson e de seu ajudante, as quais apontaram que os mesmos haviam auxiliado e participado do crime.

Diante das novas descobertas, a Polícia Civil entrou com pedido de prisão preventiva da dupla junto ao Poder Judiciário, os quais foram aceitos e cumpridos neste dia 09. As prisões foram realizadas nas residências dos suspeitos e no local de culto, onde foram apreendidos facas e celulares, os quais podem fornecer novos elementos para confirmar a autoria do crime. Com as prisões de Luiza Edson e de seu ajudante, a Polícia concluiu o inquérito e encaminhou ao Poder Judiciário.

Relembre o crime

O corpo de Amilton Cesar Felistroveski, de 28 anos, foi encontrado no final da manhã do dia 13 de dezembro de 2023, na Rua São Cristóvão, no bairro Santa Terezinha, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. Moradores viram o corpo da vítima em um terreno baldio e avisaram a Polícia Militar.

Amilton tinha uma marca de tiro na cabeça. Segundo a PM, o corpo teria sido deixado no local pelo motorista de uma caminhonete branca. O motivo do crime ainda é um mistério para a família e para a polícia.