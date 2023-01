Ex-marido é apontado nas investigações como o principal suspeito da morte de empresária

As investigações em torno da morte da empresária Rozelia Maria Martins Caldas, 50 anos, avançaram e apontam o ex-marido da vítima como principal suspeito. A mulher foi assassinada com dois tiros na madrugada de sábado (07/01), em frente ao portão principal da Repar, no Jardim Alvorada, depois de ter descido correndo de um veículo, gritando por socorro.







Ela foi casada com o ex-companheiro por 30 anos. Além de nunca ter aceitado a separação, ele fazia ameaças constantes à empresária. Segundo testemunhas, o ex teria enviado várias mensagens ameaçando Rozelia, um dia antes do crime. A vítima também teria viajado para o Mato Grosso na companhia do atual namorado no final de semana que antecedeu ao seu assassinato. Na noite do crime ela teria compartilhado com ele a localização de onde estava, exatamente o ponto aonde foi assassinada.

A polícia ainda suspeita que momentos antes do crime, Rozelia e o ex possam ter travado uma discussão acalorada. A Delegacia da Mulher, que investiga mais este crime de feminicídio, deverá apresentar novidades em torno do caso nos próximos dias.

Empresária bem sucedida

Rozelia Caldas era uma empresária muito conhecida em Araucária. Natural da cidade de Pinhão, interior do Paraná, era sócia-proprietária da tradicional cafeteria Le Caffe e fundou junto com a família a Hamburgueria Calça Quadrada, sucesso em Araucária e região. Sua morte brutal deixou todos muito comovidos.