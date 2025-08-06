Araucária perdeu na tarde desta quarta-feira, 6 de agosto, uma das mulheres mais elegantes que já circulou pela terra dos gloriosos Tinguis.

Maria Claudete Holtz Saliba faleceu aos 84 anos. Viúva do ex-prefeito José Tadeu Saliba, um dos advogados mais conhecidos do município de Araucária.

Maria Claudete e Tadeu tiveram juntos três filhos: Tadeu Filho, Joana D’Arc e Gustavo. Este último faleceu aos 18 anos no desastre de Guaratuba, que vitimou várias famílias araucarienses.

Dona Claudete será velada a partir das 7:30 desta quinta-feira (7) na capela mortuária do Cemitério Central. O sepultamento está marcado para acontecer às 16:30.