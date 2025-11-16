Imagine esta cena da vida real: você é vítima de um acidente grave e a primeira pessoa que te ampara naquele momento é um ‘rosto amigo’ que você não via há mais de 10 anos. O rosto de uma ex-professora sua! Essa história emocionante foi vivida pelo proprietário da Araucária Gás e Água, Maicon Santos Chaves, de 29 anos, que sofreu um acidente de moto no dia 17 de outubro, no bairro Porto das Laranjeiras.

Naquele dia, Maicon estava trabalhando com sua moto, fazendo entrega de botijões de gás. Como consequências do acidente, ele sofreu fratura exposta e chegou a perder um dos dedos. Após 11 dias internado, ele recebeu alta recentemente e atualmente segue em recuperação.

Apesar da vaga lembrança do momento exato do acidente, Maicon se recorda muito bem da hora em que foi socorrido. “Eu estava lá caído no chão, sem saber exatamente o que havia acontecido comigo, e uma pessoa se aproximou. Reconheci na hora que era a professora Jô, que me deu aula de Educação Física no Colégio Szymanski durante ensino médio, entre os anos de 2011 a 2013. Quando vi que era ela ali do lado, fiquei mais tranquilo e pedi para que avisasse a minha noiva”, relatou.

Maicon disse que a professora não o reconheceu de imediato, devido ao capacete. “Quando tirei o capacete ela me reconheceu, foi muito prestativa em tudo, inclusive depois, durante a minha recuperação, ela mandou mensagens todos os dias. Sou muito grato a ela e a todos que me ajudaram, inclusive minha noiva, que esteve sempre ao meu lado. Também agradeço todas as mensagens e orações, foi muito importante pra mim”, declara Maicon.

Apesar de todo carinho e cuidado que recebeu nesse momento difícil, Maicon só lamenta a falta de consideração por parte do motorista que o atropelou. “O cara que me atropelou não me deu nenhum suporte, e até agora não mandou nada, nem sequer saber se interessou em como eu estava”, lamentou.

Edição n.º 1491.