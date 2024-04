Excursão para Aparecida do Norte será realizada em julho e interessados devem reservar vagas

Aparecida do Norte, em São Paulo, é o lugar favorito de muitos fieis araucarienses. Seja devido à religião, ou simplesmente porque acham a cidade linda.

Já virou tradição as pessoas viajarem todos os anos para pagarem suas promessas, e aproveitarem os lugares turísticos daquela cidade. Entretanto, a parte de transporte tem grande influência na decisão de realizar a viagem.

Com isso, uma excursão para Aparecida do Norte será realizada em julho. A viagem será no esquema de bate e volta e a data de saída está marcada para o dia 12 de julho às 22h, com volta programada para o dia seguinte, às 18h. Os locais de saída serão em Araucária e Curitiba, com os endereços específicos sendo definidos mais próximo da data.

A excursão tem o valor de R$ 230,00 por pessoa que poderá ser parcelado em 3 vezes. Em relação ao parcelamento, a viagem deverá estar quitada até o dia 05/07. Além disso, crianças até 5 anos e 11 meses podem ir no colo do responsável, sem custo nenhum. Porém, são apenas 12 vagas para crianças de colo. Ao todo, são 44 vagas disponíveis.

“A empresa em que alugamos o ônibus tem todas as licenças para transitar e ainda tem seguro, caso aconteça algo”, explica uma das organizadoras da excursão.

Para mais informações, entrar em contato com Kamila Coelho pelo número (41) 99899-1310.